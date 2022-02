Roger Machado é o novo técnico do Grêmio após demissão de Mancini

O anúncio da demissão de Mancini foi realizado após o empate por 1 a 1 com o Juventude, no domingo (13)

O Grêmio anunciou no início da noite desta segunda-feira (14) que Roger Machado é o novo técnico de sua equipe de futebol profissional. A informação foi divulgada horas após de o Tricolor demitir Vagner Mancini.

Roger, que teve uma passagem anterior no comando do Grêmio (com 52 vitórias, 22 empates e 27 derrotas), acertou com a equipe gaúcha até o final da temporada 2022.

Ele chega junto dos auxiliares Roberto Ribas e James Freitas, do coordenador de preparação física Paulo Paixão e do analista de desempenho Jussan Anjolin.

Demissão de Mancini

O anúncio da demissão de Mancini foi realizado após o empate por 1 a 1 com o Juventude, no último domingo (13), em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Mancini deixou o Tricolor marcado pelo rebaixamento à Série B. Ele assumiu a equipe na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em substituição a Luiz Felipe Scolari, e dirigiu o grupo em 14 partidas, com seis vitórias, dois empates e seis derrotas, não evitando a queda. Em 2022, foram quatro jogos, com três triunfos e a igualdade contra o Juventude. Apesar de liderar o Estadual com 14 pontos, três a mais que o vice-líder Ypiranga, o nível das atuações não vinha agradando à torcida. O aproveitamento total foi de 55,5%.

A segunda passagem de Mancini pelo Grêmio teve quatro meses de duração. Na anterior, em 2008, a demissão curiosamente também ocorreu em um dia 14 de fevereiro. Na ocasião, o treinador estava invicto no Gauchão, com quatro vitórias e dois empates.

