Evento reúne especialistas para debater sobre soluções em saúde pública na Amazônia

Saúde pública no AM

Manaus (AM) – Mais de 40 especialistas nacionais e internacionais na área da saúde pública se reunirão para debater “Contribuições da pós-graduação na superação dos desafios em saúde pública na Amazônia”, com a realização do IV Encontro da Pós-graduação do ILMD Fiocruz Amazônia e do II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas. Os eventos são abertos ao público em geral e ocorrerão, a partir desta segunda-feira (12), até sexta-feira (16), das 9h às 17h, de forma gratuita com transmissão pelo canal: https://abre.ai/e0HF.

O objetivo é discutir os avanços científicos e tecnológicos, propondo intervenções na saúde regional, com uma ampla programação que contempla palestras, rodas de conversas, mesas de debate, atividades culturais e a apresentação de 60 trabalhos científicos. As inscrições gratuitas podem ser feitas nesse link: https://abre.ai/eVpR.

“Pensamos em um evento leve, rico em conhecimento e com uma pauta super importante para a nossa realidade. Estudantes e profissionais que atuam no mercado terão uma grande oportunidade de aumentar seu repertório e, futuramente, contribuir com o debate público”, ressalta o professor e coordenador do evento, Fernando Herkrath.

Programação

Na segunda-feira, 12 de setembro, às 9h, ocorrerão “Atividades Pré-evento: Estratégias para a qualificação da pós-graduação”; às 14h, o Painel: Autoavaliação e planejamento estratégico dos programas de pós-graduação; e, às 16h, serão realizadas oficinas integradoras: Balanço do PDPG – Amazônia Legal (atividade interna, por subprojeto).

Já na terça-feira, 13 de setembro, às 9h, o IV Encontro da Pós-graduação do ILMD começa com a Mesa de Abertura que reunirá profissionais de renome e os coordenadores do evento. Entre eles, Adele Schwartz Benzaken, Diretora do ILMD Fiocruz Amazônia, Rosana Cristina Pereira Parente, da ILMD Fiocruz Amazônia, Fernando José Herkrath, coordenador dos eventos, Emanuel Rodolpho Moura Batista de Oliveira, da APG Nacional Ficoruz, e Eric Fabrício Marialva, da APG Fiocruz Amazônia.

Às 10h, terá a primeira palestra com a temática “A importância da popularização e da divulgação científica”. A primeira Roda de Conversa será realizada, das 14h às 16h, com os participantes: Alessandra Sá Siqueira, Dra. em Clínica Médica e coordenadora-geral de Assistência da Superintendência do Ministério da Saúde (MS) no RJ; Andreimar Soares, Dr. em Bioquímica e pesquisador da Fiocruz-RO; Milton Ozório Moraes, Dr. em Biologia Celular e Molecular e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e Adele Schwartz Benzaken, Dra. em Saúde Pública e diretora da Fiocruz Amazônia.

Na quarta-feira, 14 de setembro, das 9h às 11h30, ocorre a Sessão científica 1: “Uso de tecnologias e metodologias emergentes em pesquisa científica”. Os participantes são: Carla Ferreira do Nascimento, Dra. em Saúde Pública; José Luís dos Santos, Dr. em Enfermagem pela University College of Nursing (EUA) e docente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Helder Nakaya, pesquisador e professor da Universidade Emory (EUA); e Marcelo Gustavo Calegare, Dr. em Psicologia Social e docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

À tarde, das 14h às 16h, haverá a Roda de conversa 2: “Estudos com populações das regiões de fronteira”, com José Joaquim Cortes, Dr. em Medicina Tropical pelo Institut de Recherche pour le Développement (França) e docente da Fiocruz Amazônia; Giane Zupellari Melo, Dra. em Enfermagem e professora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Paulo Cesar Peiter, Dr. em Geografia e pesquisador da Fiocruz-RJ; e Pedro Henrique Coelho Rapozo, Dr. em Sociologia e professor da UEA.

No terceiro dia, 15 de setembro, das 9h às 11h30, terá a Sessão científica 2: “Pesquisas envolvendo saúde de populações amazônicas, conhecimento tradicional, ambiente e biodiversidade”. Os palestrantes são: Leandro Luiz Giatti, Dr. em Saúde Pública e professor da Universidade de São Paulo (USP); Alessandra Nava, docente de Pós-Graduação do ILMD e Dra. em Epidemiologia Experimental; Ana Lúcia Pontes, pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Fiocruz); Cassiane Minelli de Oliveira, Engenheira Agrônoma, com MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental.

Para abordar a “Roda de conversa 3: “Desafios para o controle dos agravos em saúde na região Norte”, os convidados serão: Kátia Luz Torres, Dra. em Doenças Infecciosas e membro do Comitê de Ética da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON); Wuelton Marcelo Monteiro, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e professor da UEA; Maria Luiza Garnelo Pereira, Dra. em Antropologia e pesquisadora da Fiocruz Amazônia; Bernardino Albuquerque, Ms. em Doenças Infecciosas e docente da Ufam.

No último dia, 16 de setembro, a programação começa às 9h e segue até 11h30 com a Sessão científica 3: “Lições aprendidas com a pandemia de COVID-19” Os participantes são: de Pritesh Jaychand Lalwani, Dr. em Imunologia e pesquisador da Fiocruz Amazônia; Valdinete Alves do Nascimento, Dra. em Biologia Celular e Molecular e bióloga plena no ILMD; Carlos Machado de Freitas, pós-Doutor pela USP e pesquisador da Fiocru-RJ; e Celia Landmann Szwarcwald, Dra. em Saúde Pública e cientista da Fiocruz-RJ.

Das 14h às 15h30, ocorre a palestra de encerramento “A contribuição da pós-graduação em saúde pública/saúde coletiva para a consolidação do SUS”. A temática será abordada por Maria Cecília Minayo, editora científica da revista “Ciência & Saúde” e pesquisadora titular da Fiocruz-RJ.

Já a mesa de encerramento reunirá os profissionais: Eduarda Ângela Cesse, Dra. em Ciências da Saúde e professora titular da Fiocruz-PE; Rosana Cristina Pereira Parente, Dra. em Agronomia e docente titular aposentada da Ufam; Adele Schwartz Benzaken, Dra. em Saúde Pública e diretora da Fiocruz Amazônia; e Fernando José Herkrath, pesquisador da Fiocruz-AM, professor da UEA e coordenador do IV Encontro.

II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas

Evento contará com palestras, rodas de conversas, mesas de debate, atividades culturais e a apresentação de trabalhos científicos Foto: Divulgação

Como proposta de complemento, o ILMD também promoverá o II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas, de 13 a 15 de setembro. O evento paralelo, que possui a mesma temática, terá três mesas de debate, uma para cada dia e sempre às 16h.

Na abertura, terça-feira, 13 de setembro, o público aprecia a Mesa de debate 1: “Saúde rural: o papel da atenção primária à saúde”, com Aylene Emilia Moraes Bousquat, Dra. em Medicina Preventiva e professora da USP; Socorro de Fátima Moraes Nina, Dra. em Sociedade e Cultura na Amazônia e docente da UEA; Maria Luiza Garnelo Pereira, Dra. em Ciências Sociais e pesquisadora titular aposentada da Fiocruz Amazônia; e Sâmia Feitosa Miguez, Dra. em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, e professora da UEA.

No segundo dia, o foco será “O papel estratégico do binômio docente/discente frente aos desafios para a qualificação dos programas de pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas”. Os participantes serão: Bernardo Lessa Horta, Dr. em Epidemiologia e associado da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Victor Aquino, representante discente do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (Daspam-Fiocruz); e coordenadores dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) da área de Saúde Coletiva, na Fiocruz.

Finalizando, ocorrerá a Mesa de debate 3: “Relatos de experiências discentes: contribuições para a superação dos desafios em saúde pública na Amazônia”, que terá Rachel Geber Corrêa, discente de Mestrado em Saúde Coletiva (PPGSC-UEA); Márcia Larissa Pereira de Menezes, egressa de Mestrado em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA-Fiocruz); e Gisele Reis Dias, discente de Doutorado pelo Daspam-Fiocruz.

