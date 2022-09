Homem mata ex-genro a facadas após ver o neto apanhando dele

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (19), no município de Chapadão do Céu, no sudoeste goiano

Um homem foi preso após matar o ex-genro a facadas. A situação teria ocorrido depois que o pai da criança agrediu o filho, de 4 anos, na frente do avô. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e contou ainda que também foi agredido pelo ex-genro na confusão.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (19), no município de Chapadão do Céu, no sudoeste goiano. No entanto, a prisão foi cumprida um dia depois, na terça (20).

Conforme a descrição da ocorrência, o ex-genro e o homem discutiram e, momentos depois, o pai agrediu a criança e o avô. “A vítima veio a agredir seu filho na frente do sogro, que de posse de uma faca, partiu para cima da vítima e desferiu uma facada. Que ao ser atingido, a vítima saiu de costas no sentido de desvencilhar do autor, porém o mesmo foi atrás dele”, descreve o documento.

Testemunhas também relataram à PM que o homem recebeu mais golpes de faca, quando já estava no chão. Nesse momento, o autor jogou a faca no meio da rua e fugiu de moto. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, o avô foi preso preventivamente e encaminhado para o presídio de Jataí. O caso segue em investigação.

*Com informações do Metrópoles

