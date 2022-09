Manaus participa de programação de palestras na maior feira de turismo do país em Olinda

Manaus (AM) – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), representada pela vice-presidente da instituição, Oreni Braga, participou, nesta quinta-feira, 22/9, da programação de atividades de capacitação e palestra da “Abav Expo & Collab 2022”, que acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE). A feira seguirá esta sexta-feira, 23/9.

A prefeitura participou da programação da “Vila do Saber”, espaço especialmente criado dentro da “Abav Expo & Collab 2022” para trocas de experiências, com capacitações, painéis e palestras liderados por especialistas em diversas áreas do conhecimento.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, marcou presença na roda de conversa “Resenha com Elas”, que também contou com a participação da presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens (Abav Nacional), Magda Nassar.

Divulgação/Manauscult

Durante o encontro, a vice-presidente destacou o trabalho realizado pelo turismo na capital amazonense há mais de 30 anos, além de ressaltar a participação feminina dentro do setor.

“Na história do turismo no Amazonas, tivemos, por mais de 30 anos, homens na liderança desse setor, porém, como mulher à frente do turismo, enfrentei grandes desafios, ganhei a confiança de grandes líderes, e, hoje, na gestão do prefeito David Almeida, tenho a oportunidade de trabalhar como vice-presidente da Manauscult e desenvolver grandes ações para o fomento do turismo da cidade”, disse a vice-presidente.

Participaram também do bate-papo a diretora de Vendas e Marketing da Latam, Aline Mafra; a analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional, Ana Clevia Guerreiro; a secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, Milu Megale; a secretária de Turismo e Lazer do Recife, Pâmela Alves; a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra; a gerente comercial Bahiatravel Operadora e Colaboradora do Coletivo ao Afroturismo, Tania Neres, e a presidente Anseditur e secretária de Turismo de Pirenópolis de Goiás, Vanessa Leal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus participa de programação sobre lideranças femininas no turismo

Estande da Prefeitura de Manaus é destaque no primeiro dia da feira da ‘Abav Expo & Collab 2022’

Inicia nesta quinta-feira (18) programação da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia