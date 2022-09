Cientista esbraveja

O biólogo americano Philip M. disse que a licença prévia dada pelo Ibama para o processo licitatório das obras do Trecho do Meio não é o suficiente para que as máquinas sejam mobilizadas para ações na rodovia

Ouvido pelo UOL acerca da “fake news” veiculada ontem, o biólogo americano Philip M. Fearnside, do Inpa, disse que a licença prévia dada pelo Ibama para o processo licitatório das obras do Trecho do Meio não é o suficiente para que as máquinas sejam mobilizadas para ações na rodovia.

Em julho, o presidente Jair Bolsonaro chegou a comemorar no Twitter: “Os brasileiros já haviam se acostumado com carros e caminhões atolando na BR319, que liga Porto Velho-RO a Manaus-AM. Esse tempo, felizmente, está chegando ao fim. O Ibama deu licença prévia à nossa iniciativa de asfaltar os 405 km restantes da rodovia, abandonados há 30 anos!”.

Sem fundamento

Com a divulgação da “fake news” do site Uol, sem qualquer fundamento, alguns cientistas usaram as redes sociais para externar preocupação com as obras de pavimentação do trecho central da BR.

Para Philip Fearnside, as obras acirrarão o desmatamento na área e contribuirá para o agravamento do desequilíbrio climático em escala planetária.

“A rodovia irá permitir que desmatadores migrem livremente do Arco do Desmatamento, no sul da Amazônia Legal para vastas áreas de floresta que sobrevivem em grande parte por conta da dificuldade de acesso”, disse Fearnside.

Usina de asfalto

Segundo o site UOL, além do aumento de operações do DNIT nos “serviços de manutenção e conservação” da BR-319, foi colocada em operação na semana passada a primeira usina móvel de asfalto contratada pelo governo, dentro do Trecho do Meio, próximo à sede do município de Careiro Castanho (AM).

“A máquina, custeada pelo Governo Federal dentro de um contrato de R$ 165 milhões com o consórcio Tecon/Ardo/RC, tem como objetivo a recuperação e asfaltamento de um segmento de 52 quilômetros dentro do Trecho do Meio”, diz matéria do Uol.

Tragédia

Na Assembleia Legislativa (Aleam), os deputados Serafim Corrêa (PSB) e Alessandra Campêlo (PT) lamentaram a tragédia ocorrida na manhã de ontem, no quilômetro 12 da BR-319, com o desabamento de uma ponte sobre as águas do paraná do Curuçá, no município do Careiro da Várzea.

Segundo André Marsílio, o acidente resultou na morte de duas pessoas e vários feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o trecho para impedir novas ocorrências na área onde máquinas do DNIT executam serviços de manutenção.

Solidariedade

O governador Wilson Lima (União Brasil) e o prefeito de Manaus David Almeida (Avante) visitaram a área onde houve o desabamento na BR para manifestar solidariedade às vítimas.

Ao saber da tragédia, o senador Eduardo Braga (MDB) ligou para o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, pedindo medidas urgentes sobre o ocorrido.

“Eu já convoquei o Exército Brasileiro, que já está se deslocando para a região. Vamos dar o socorro inicial para as vítimas e eu vou até o final do dia fechar um plano de ação com relação a questão da ponte. Vamos usar todos os recursos para manter a BR-319 minimamente conectada aí”, respondeu o ministro.

Fila do Sisreg

O debate de terça-feira (27) entre os candidatos ao Governo Estadual, na TV Amazonas, registrou momentos de confrontos.

Israel Tuyuka (Psol/Rede) tentou desqualificar proposta de Eduardo Braga que se disse disposto a zerar a fila do Sisreg em 120 dias se voltar ao governo pela força do voto popular.

Médico de carreira, Israel declarou: “Não acredito, isso é impossível”, ao que Braga retrucou: “Já zerei essa fila uma vez e vou fazer de novo”.

“Me cutuca, eu te cutuco”

O clima do debate de terça também esquentou quando o governador Wilson Lima e Eduardo Braga se enfrentaram diretamente na base do “me cutuca, eu te cutuco”.

Wilson requentou escândalos envolvendo a construção da Ponte Rio Negro enquanto Braga trouxe à baila a velha novela da crise do oxigênio durante a pandemia da Covid-19 no início de 2021.

O debate registrou também um pito de Braga no candidato Henrique Oliveira (Podemos) devido a ofensas irônicas desferidas pelo “Cabeção” contra o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), que, com problemas de saúde, não deu as caras no evento de terça.

Internet 5G

Quatro meses após a Prefeitura de Manaus sancionar nova legislação para licenciar torres e equipamentos para receber a quinta geração de internet móvel (5G), a capital amazonense deverá ter o sinal liberado para a tecnologia pela Anatel a partir de 6 de outubro.

O sinal será ativado pela agência nacional e a liberação para o 5G começar a rodar ainda será oficializada em encontro do grupo da Anatel que acompanha a limpeza de faixas para o funcionamento da tecnologia. Uma reunião do grupo está prevista para 4 de outubro.

O Canto do Amazonas

Será nesta quinta-feira (29) o lançamento do livro-reportagem Toada: o canto do Amazonas, de autoria da jornalista e antropóloga Carly Anny Barros. O evento está marcado para as 18hs, no Amazonas Shopping, na Avenida Djalma Batista.

O livro narra a história da música de Boi-Bumbá de Parintins, focando a vida de caboclos e pescadores desde o início das brincadeiras de bois de terreiros, quando as toadas começaram a ser criadas.

Compositores famosos como Chico da Silva, Carlos Paulaim, Fred Góes, Adriano Aguiar, Enéas Dias, Silvio Camaleão, Emerson Maia, assim como os cantores Zezinho Corrêa e Klinger Araújo, são destaques no livro.

Petista dispara

Com amplas possibilidades de liquidar a disputa presidencial no primeiro turno, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao patamar de 50,5% das intenções de votos válidos, de acordo com pesquisa Genial/Quaest.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) corre atrás, com 36,3%.

De acordo com especialistas, a se confirmarem esses números, a disputa se encerrará na batalha de votos de domingo (2).

PF de olho aberto

A três dias da corrida às urnas, a Polícia Federal aumenta o seu contingente de agentes em pontos estratégicos do Estado, combatendo a compra de votos.

A PF fortaleceu suas operações depois da apreensão, na terça-feira (27), no Aeroclube de Manaus, de R$ 61 mil, em dinheiro vivo, em poder de Maika Cordeiro.

Maika levava a grana para o interior a serviço da irmã, Márcia Miranda Cordeiro, conhecida como Márcia Macena (Republicanos), candidata a deputada estadual, esposa do prefeito do Careiro Castanho Nathan Macena (Republicanos).

Márcia e Maika são alvos de inquérito aberto pela PF para apurar o caso.

Shows suspensos

O conselheiro do TCE-AM), Fabian Barbosa, deferiu pedido de medida cautelar suspendendo o contrato da Prefeitura de Eirunepé junto aos artistas musicais Joelma e Barões da Pisadinha para a realização de shows artísticos na municipalidade.

Segundo Fabian, a Prefeitura celebrou o contrato, no valor de R$ 740 mil, sem licitação, contrastando com o baixo investimento do Poder Público Municipal em atividades essenciais da cidade.

Violência política

“Assassinatos, agressões físicas, morais, por parte de nossos adversários maculam estas eleições de 02 de outubro de 2022 no Brasil”, diz o PT em nota de solidariedade ao militante Antônio Jadir agredido por bolsonaristas no bairro Redenção, na última terça-feira.

“Essa onda de violência é capitaneada pelo fascismo, pelo ódio do presidente da República e hoje atingiu nosso Companheiro Antônio Jadir num ato quando acompanhava o candidato a deputado federal José Ricardo no bairro da Redenção onde Jadir reside”, afirma a nota.

