Prefeitura entrega materiais esportivos e musicais para organizações da sociedade civil

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus entregou nesta semana um montante de R$ 300 mil em materiais permanentes, esportivos e musicais para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que foram contempladas no edital 004/21 do FMS. A entrega aconteceu por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS).

As entregas aconteceram em três instituições na cidade de Manaus.

O presidente do Fundo, Emerson Castro, destacou que as entregas são um marco para Manaus, pois muitas instituições estão recebendo pela primeira vez os recursos públicos.

“Temos associações que estão participando pela primeira vez de um edital público. Essa ação irá mudar muitas vidas e a Prefeitura de Manaus trabalha cada vez mais para ampliar esse número”, afirma.

Os atletas do Brazilian Jiu-jitsu, academia que funciona no bairro da Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, receberam 50 kimonos novos para a prática de esporte.

A associação tem como objetivo atender jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio da luta esportiva e cultural.

“Nós atendemos crianças a partir de cinco anos até adultos. O esporte é uma ferramenta de inclusão social e todas as práticas que aqui ensinamos é para formar cidadãos do bem para que no futuro possamos ter disciplina e respeito”, afirma o presidente da academia, Octavio Augusto.

Para José Oliveira, pai da atleta Letícia de 16 anos, é muito bom ver sua filha não só tendo disciplina no esporte e no dia a dia, mas também um bom rendimento na escola. Letícia Oliveira já participou do campeonato Brasileiro de jiu-jítsu, em São Paulo.

“A Lelê está aqui desde o ano passado e pratica diariamente o jiu-jítsu. Desde que ela entrou aqui o rendimento escolar dela melhorou, pois é uma das exigências para continuar nos treinos. É muito bom ver a evolução dela”, disse Oliveira.

Antônio Pereira / Semcom

Materiais permanentes

O Instituto Transformando Vhidas, que trabalha com crianças e adolescentes que vivem com HIV/Aids, recebeu materiais permanentes, como uma bancada de inox para o preparo de alimentos e instrumentos musicais que irão melhorar a oficina de música.

A associação Raio de Esperança, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, recebeu materiais como computador e impressora e irá melhorar o atendimento psicossocial.

“Os equipamentos adquiridos irão atender cerca de 70 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. São vidas sendo transformadas”, afirma a presidente do Instituto, Maria da Glória Santos.

“Todo o material que estamos recebendo hoje do Instituto Transformando Vhidas vai atender 70 famílias por meio de palestras e oficina de música, e assim melhorar seus tratamentos por meio da socialização”, diz a coordenadora da Casa Vhida, Herika Amorim.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

