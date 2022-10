Wilson Lima vai disputar 2º turno com Eduardo Braga no Amazonas

Manaus (AM) – O Amazonas terá segundo turno entre o atual governador, Wilson Lima (União Brasil), e o senador Eduardo Braga (MDB). Na disputa do primeiro turno para o Governo do Amazonas, o candidato à reeleição saiu na frente, com 42% dos votos. Braga ficou com 20%. A disputa será definida no próximo dia 30 de outubro.

O governador Wilson Lima recebeu mais de 42% dos votos no 1º turno das eleições, conforme dados de mais de 95% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Amazonas. Wilson recebeu mais de 767 mil votos, número que supera o que receberam o segundo e terceiro colocados juntos, de mais de 721 mil.

Em uma disputa, cujas pesquisas apontavam possível segundo turno com o ex-governador Amazonino Mendes, a apuração deu uma virada histórica, após a chegada dos votos do interior do Estado. O candidato Eduardo Braga ultrapassou Amazonino Mendes que buscava o quinto mandato, com isso, Amazonino terminou a corrida em terceiro lugar.

Durante a campanha, Amazonino chegou a liderar as pesquisas, mas perdeu fôlego e ficou fora da disputa.

Mais de 2,6 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste ano. Cada eleitor teve que escolher candidatos para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República, nesta ordem.

“Nós conseguimos reunir, neste processo eleitoral, 10 partidos, personagens importantes nesse processo e sobretudo contamos com a força do povo, que foi decisivo para que nós tivéssemos a votação significativa que nós estamos tendo no dia de hoje”, disse o governador.

Wilson contou com o apoio da maioria dos prefeitos do interior, incluindo o prefeito de Manaus, David Almeida; além de diversas lideranças políticas em todos os municípios.

Acompanhado pelo candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e dos filhos Úrsula e Hugo, Wilson agradeceu a todos os parceiros dessa caminhada. Ele destacou que fez uma campanha propositiva, apresentando as realizações de seu governo e o que irá fazer no próximo mandato.

“É muito fácil separar o nosso projeto dos outros projetos que estão aí que apelaram mais uma vez para o ataque ao longo desses 40 anos. Nós vamos continuar fazendo o que a gente fez, que é o trabalho”, disse.

Eduardo Braga votou também votou pela manhã, na Escola Municipal Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. O senador busca o terceiro mandato no Governo do Estado.

No momento da votação, ele explicou sua motivação para voltar ao Governo do Amazonas. “Sem nenhuma dúvida, quero voltar ao governo para enfrentar a fome. Este inimigo invisível está presente, lamentavelmente, em milhares de lares amazonenses. Eu caminhei muito nessa eleição, eu visitei muitas casas na capital, no interior, na zona rural, sem nenhuma dúvida a fome é o nosso maior adversário e o nosso maior inimigo hoje”, declarou.

