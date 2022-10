Veja em quais países Lula ganhou para presidente

As eleições presidenciais no exterior já foram encerradas em 59 países, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o momento, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu na maior parte deles.

Em função disso, é possível saber quais candidatos já venceram no exterior, especialmente aqueles localizados na Ásia, como China, Japão e Coreia do Sul, e Oceania, como Austrália e Oceania (veja a lista completa abaixo).

Entretanto, é importante destacar que o resultado não é oficial, pois os votos dos brasileiros residentes na Nova Zelândia e outros países será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) somente após o encerramento da votação em todos os lugares.

Os resultados têm sido divulgados no perfil do Twitter Central Eleitoral (@CentralEleicoes).

Confira alguns dos países onde Lula venceu para presidente:

Alemanha – com 1766 votos, contra 795 de Bolsonaro, na cidade de Frankfurt

– com 1766 votos, contra 795 de Bolsonaro, na cidade de Frankfurt Arábia Saudita – com 26 votos contra 18 de Bolsonaro

– com 26 votos contra 18 de Bolsonaro Austrália – com 53% dos votos

com 53% dos votos Áustria – com 251 contra 84 de Bolsonaro

– com 251 contra 84 de Bolsonaro Bélgica – com 838 votos contra 435 de Bolsonaro, em Bruxelas

– com 838 votos contra 435 de Bolsonaro, em Bruxelas China – com 52% contra 27% de Bolsonaro, na cidade de Shanghai

– com 52% contra 27% de Bolsonaro, na cidade de Shanghai Croácia

Coreia do Sul – com 62% dos votos

– com 62% dos votos Dinamarca – com 936 votos contra 147 de Bolsonaro

– com 936 votos contra 147 de Bolsonaro Eslováquia

Estônia – com 148 contra 16 de Bolsonaro

– com 148 contra 16 de Bolsonaro Espanha – com 3.070 votos contra 901 de Bolsonaro, em Barcelona

– com 3.070 votos contra 901 de Bolsonaro, em Barcelona Egito – com 42 votos contra 31 de Bolsonaro

– com 42 votos contra 31 de Bolsonaro Finlândia – com 62% contra Bolsonaro 20%

– com 62% contra Bolsonaro 20% Hungria – com 491 votos contra 72 de Bolsonaro, em Bruxelas

– com 491 votos contra 72 de Bolsonaro, em Bruxelas França – com 77,5% dos votos, em Paris

– com 77,5% dos votos, em Paris Inglaterra – com 144 contra 114 de Bolsonaro, em Londres

– com 144 contra 114 de Bolsonaro, em Londres Itália – com 2.196 votos contra 1.393 Bolsonaro

– com 2.196 votos contra 1.393 Bolsonaro Luxembrugo

Nova Zelândia – com 73% dos votos

– com 73% dos votos Noruega – com Lula 66.1% dos votos

– com Lula 66.1% dos votos Palestina – com 85% dos votos, na cidade de Ramala

– com 85% dos votos, na cidade de Ramala Polônia – com 213 votos contra 55 de Bolsonaro, em Nairóbi

– com 213 votos contra 55 de Bolsonaro, em Nairóbi Portugal – com 327 contra 62

– com 327 contra 62 República Tcheca – com 253 votos contra 58 de Bolsonaro, na cidade de Praga

– com 253 votos contra 58 de Bolsonaro, na cidade de Praga Rússia – em Moscou

– em Moscou Singapura – com 182 votos contra de 97 Bolsonaro

– com 182 votos contra de 97 Bolsonaro Quênia – com 25 votos contra 23 de Bolsonaro, em Nairóbi

– com 25 votos contra 23 de Bolsonaro, em Nairóbi Suécia

Tailândia – 46 votos contra 42 de Bolsonaro

*Com informações do O Tempo

Leia mais:

Imagens na web mostram Lula à frente na Palestina, e Bolsonaro, em Israel

Eleições 2022: Lula vence na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Lula vota ao lado de Alckimin e diz: ‘queremos um país que viva em paz’