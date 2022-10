Amazonas será palco da 6ª edição do Amazon Abu Dhabi em novembro

Amazonas é palco da 6ª edição do Amazon Abu Dhabi no Uiara Amazon Resort, dia 12 de novembro

Manaus (AM) – Mais um grande evento na área da arte suave vai agitar Manaus. A sexta edição do Amazon Abu Dhabi acontece no dia 12 de novembro, no Uiara Amazon Resort. O ponto alto da área do jiu-jitsu será o revanche entre Willian Couto e Junior Cardoso, no Uiara Amazon Resort.

Willian Couto já adiantou que volta diferente para dar espetáculo.

“A primeira luta eu confesso que perdi o foco, mas estou voltando totalmente diferente agora. Voltei ao meu peso de competição, de 74kg, onde eu me sinto mais rápido e forte. Tenho certeza que essa luta será muito diferente da primeira. Quem for prestigiar o evento irá ver o William buscando a iniciativa o tempo todo, para que no final do combate o meu braço esteja levantado novamente”.



“Eu acho que o árbitro se precipitou em algumas marcações, de falta, mas assim foi uma boa luta. O Willian é um cara que luta pra frente, eu também, e acho que por isso o evento decidiu fazer uma segunda edição dessa luta. Eu participei de várias competições, vários eventos e venho mantendo o mesmo ritmo de antes, até melhor a primeira luta. O evento está mais do que consolidado e o fato de ser no Resort cria toda uma expectativa de mais um grande evento, o que é bom para os atletas e bom para quem vai assistir”, disse Cardoso.

O organizador Robert Pato diz estar com a melhor das expectativas, pois além dos espetáculo dos atletas, o publico terá uma experiência única em plena floresta Amazônica, com a possibilidade dos amantes do jiu-jitsu se hospedarem em condições especiais, no resort de luxo localizado em Paricatuba, Lago Salvador.

Lutas como Ronys Torres e João Ferreira, Maique Matos contra Rogerios Alves, e as lutas femininas Franciele Nascimento enfrentando Day Monster e Claudiane Costa contra Aninha Pitbull prometem também agitar a noite.

A novidade do evento será o desafio de equipes em melhor de três lutas entre as tradicionais equipes do osso estado, Clube Pina e Associação Monteiro.

O Amazon Abu Dhabi também irá dispor de transmissão ao vivo, adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que já está disponível para a compra.

Cards das lutas

Juarez Harles X Rafael Silva – até 92 kg

Aninha Pitbull X Claudiane Costa – até 56 kg

Willian Couto e Júnior Cardoso

Michel de Souza x Marcelo Pontes – 100 kg

Ronys Torres x João Ferreira – até 88 kg

Alex Sá x Wheligyon Barbosa – até 77 kg

Franciele Nascimento x Day Monster – até 60 kg

Maik Matos x Paulo Victor – até 90 kg

Lucas Batista x Paulo Victor – até 90 kg

Candido Neto x Rodrigo Costa – até 88 kg

Desafios de Equipes:

Club Pina x Monteiro

Rodolfo Mustang x Diego Marinho – até 68 kg

Edson Sales x Ruberval Maia – 77 kg

Nelson Cézar x Claudevan Soneka – 84 kg

Agenda:

6ª edição do torneio Amazon Abu Dhabi

Quando: 12/11/2022

Horário: A partir das 20h

Local: Uiara Amazon Resort

Ingressos: R$160,00 (a cadeira)/ R$1800 (mesa com oito lugares).

Mais informações: (92) 98265-5503.