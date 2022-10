Travesti é baleada na boca e na cabeça em frente a motel em Manaus; veja o vídeo

Manaus (AM) – Uma travesti foi baleada em frente a um motel na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte, na noite de quinta-feira (13). A vítima foi identificada apenas como “Mateuzão”.

De acordo com a Polícia Militar, o crime pode ser um acerto de contas ou motivado por transfobia. A vítima faz “ponto” no local todas as noites e foi surpreendida pelos atiradores. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava com perfurações na cabeça e outro na boca.

Nada foi levado da vítima, o que faz a polícia descartar um assalto. Imagens de câmeras de segurança da área devem ajudar a polícia identificar os atiradores.

