Vereador é baleado dentro de lanchonete em Itacoatiara; veja o vídeo

Itacoatiara (AM) – O vereador de Itacoatiara, Wemerson da Silva Jacquiminout, mais conhecido como Barriga, foi baleado em uma lanchonete do município, na noite deste domingo (18), na rua Eduardo Ribeiro, no Centro.

De acordo com a polícia, dois homens chegaram ao local e surpreenderam Wemerson com tiros. Dois disparos atingiram a perna do vereador.

O vereador foi socorrido por populares e levado para o Hospital Regional José Mendes, mas deve ser transferido para Manaus. Não há informações sobre a motivação

Nas redes sociais, um vídeo mostra o vereador na carroceria de uma picape chegando ao hospital.

