Turista parense filmou queda de tirolesa que o levou à morte no Ceará

O turista paraense Sergio Murilo Lima de Santana, 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à morte em Canoa Quebrada, no município de Aracati, no litoral do Ceará, no dia 10 de outubro. A companheira dele, que havia descido momentos antes do equipamento, também registrou o acidente.

Nas imagens, obtidas nesta terça-feira (25), Sergio aparece empolgado, descendo na tirolesa montada entre dunas do litoral cearense.

Durante o percurso, após colapso da viga, ele cai e se choca na areia. De outro ângulo, gravado pela mulher do turista, é possível ver a viga de sustentação tombando, até que o homem bate com força contra o chão.

O homem, natural de Belém (PA), foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas já chegou ao local morto. O acidente com Murilo foi o quinto ocorrido em pontos turísticos do Ceará este ano.

Uma semana depois, um acidente com uma caminhonete deixou uma turista de Mato Grosso morta e outras seis pessoas feridas na Duna do Guriú, em Camocim, no litoral oeste do Estado.

