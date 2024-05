Bairro Armando Mendes ganha quarta unidade do ‘Prato do Povo’, na Zona Leste

Novo espaço, que servirá mil refeições por dia, integra as ações do programa “Manaus sem Fome”

Manaus (AM) – O “Prato do Povo” agora tem quatro unidades em Manaus. Nesta quinta-feira (2), o prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou o restaurante popular do bairro Armando Mendes, na Zona Leste da capital amazonense. O novo espaço, que servirá mil refeições por dia, integra as ações do programa “Manaus sem Fome”, lançado em dezembro do ano passado, e visa proporcionar alimentação saudável e acessível para a população.

Com a inauguração da quarta unidade, o programa “Prato do Povo” amplia sua capacidade de atendimento, beneficiando um número ainda maior de pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, a presença do programa, que é administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em diferentes regiões da cidade, facilita o acesso dos cidadãos aos serviços alimentares essenciais.

“É um trabalho que a prefeitura faz da segurança alimentar na zona Leste. Além do bairro Armando Mendes, os moradores do Zumbi, e parte do São José, também serão contemplados com esse restaurante. Com isso, a gente contribui para a segurança alimentar de mais mil pessoas por dia”, garantiu Almeida.

A dona de casa Monique Fernandes, moradora do bairro há mais de cinco anos, avalia como positiva a inauguração da nova estrutura. Segundo a moradora, a comunidade precisava desse espaço.

“Agradecemos a prefeitura por essa inauguração. Vai ser um benefício muito importante para nós, porque a comunidade precisava de uma estrutura como essa, agora, as pessoas terão oportunidade para vir aqui, em um local próximo, e se alimentar”, afirmou a moradora Monique Fernandes.

Manaus conta com seis Cozinhas Comunitárias que fornecem 1,2 mil refeições gratuitas diariamente e dois restaurantes populares que fornecem 850 refeições, por dia, ao preço de R$ 1. No “Prato do Povo” Viver Melhor 1 são servidas, diariamente, 400 refeições a R$ 1, já nas unidades do Jorge Teixeira e do bairro Colônia Antônio Aleixo são servidas mil refeições por dia em cada, totalizando quase 100 mil refeições por mês, de forma gratuita.

