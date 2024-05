Lei concede título a Codajás de “Capital Amazonense do Açaí”

Codajás (AM) — Com intuito de valorizar a tradição e a cultura dos municípios do Amazonas, o deputado estadual Cristiano D’Angelo (MDB) é autor da Lei n.º 6.611/23 que concede o título de “Capital Amazonense do Açaí” ao município de Codajás (distante a 200 quilômetros de Manaus).

O açaí de Codajás recebeu, em 2024, o registro da 122ª Indicação Geográfica concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na categoria indicação de procedência (IP) para a região conhecida como centro de extração e produção de açaí.

Segundo o governo do Estado, o açaí do município movimentou R$ 31 milhões na economia do Estado em 2018 e 2021. Somente no município, 70% da população atua em atividades indiretas relacionadas à produção e escoamento do fruto e cerca de 600 produtores trabalham de forma direta com o produto.

“A Lei atribui ao município de Codajás o título de capital amazonense do açaí, reconhecendo e valorizando a produção, a industrialização do açaí no município, além de promover a cultura e as tradições locais, estimulando a economia local e gerando mais empregos para os munícipes”, afirmou Cristiano D’Angelo.

O parlamentar explica que na cidade é celebrada anualmente a Festa do Açaí, sua primeira edição da festa do açaí foi realizada em 1987, sendo realizada todos os anos no final do mês de abril, um dos eventos mais importantes da região Norte, com duração de três dias atraindo turistas, promovendo a degustação de diversas receitas à base de açaí, como sorvetes, sucos, doces, bolos e salgados. Além de diversas atividades culturais, como apresentações de danças típicas, atrações musicais, teatro e desfile das candidatas à Rainha do Açaí em trajes típicos.

Na 33ª Festa do Açaí, realizada na última sexta-feira (26), o deputado Cristiano esteve presente para prestigiar.

“É um evento especial, marcado por um diferencial notável este ano, o reconhecimento oficial de Codajás como a Capital do Açaí do Amazonas, uma conquista que me enche de orgulho por termos contribuído para essa titulação, enalteceu o parlamentar”, disse.

Cristiano D’Angelo agradeceu, ainda, o acolhimento durante a visita. “A energia e a hospitalidade calorosa que encontramos em Codajás são únicas. Parabéns aos envolvidos na realização deste grande evento, que contribui muito para a economia do nosso Estado”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Campanha ‘Ei, Te Orienta’ alcança mais de 25 mil pessoas no Amazonas

Lula sanciona Lei de reajuste da tabela do Imposto de Renda

Roberto Cidade propõe legislação que incentiva o uso do biogás e do biometano no AM