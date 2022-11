Virgínia Fonseca se revolta após chamarem sua caçula de feia: ‘Pessoa mal-amada’

Nas redes sociais, uma internauta decidiu 'avaliar' a beleza de Maria Flor, fruto do casamento da influenciadora com cantor Zé Felipe

Virgínia Fonseca usou as redes sociais, no domingo, para desabafar sobre uma seguidora que chamou sua filha caçula, Maria Flor, de uma semana de vida, de feia. No Instagram, a influenciadora alegou que o marido e pai da criança, o cantor Zé Felipe, também estava revoltado com o comentário feito pela internauta.

“Zé Felipe está ‘P’ da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia”, avisou a influencer via stories. “Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada”, acrescentou ela, que estava ao lado do marido.

Durante a interação, Virgínia ainda afirmou que uma “pessoa normal” não escreveria este tipo de coisa sobre um bebê. “Não vou ficar com raiva, estou com dó. Vou abstrair, esquecer esse post dela e pronto. Mas o Zé Felipe está possesso”, ratificou. Na ocasião, o sertanejo chegou a printar o tweet da usuária e compartilhar em suas redes sociais, proferindo ofensas contra a mulher.

*Com informações da assessoria

