Belo não descarta volta com Gracyanne para Luciano Huck: “Existe amor, existe esperança”

Rio de Janeiro (RJ) – O cantor Belo foi uma das atrações do ‘Domingão com Huck’ deste domingo (28). No palco, o artista comentou sobre a separação com Gracyanne Barbosa, musa fitness com quem tinha um relacionamento há 16 anos. Durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, Belo disse que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação.

“Não foi uma semana tão boa… Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom. Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, disse Belo.

Gracyanne e Belo anunciaram o término do relacionamento há 14 dias, no dia 18 de março. A musa fitness esclareceu que a causa do divórcio foi falta de cuidado mútuo entre o casal. A notícia do término foi acompanhada de rumores envolvendo o personal trainer Gilson de Oliveira.

O profissional, por sua vez, admitiu que se envolveu com a influenciadora entre fevereiro e agosto de 2023, mas acreditava que ela já estava divorciada. A atleta continua morando na residência que dividia com Belo, enquanto o cantor se mudou para outro imóvel.

*Com informações de Terra

Leia mais

Colunista afirma que Belo e Gracyanne terminaram casamento de 16 anos

Gracyanne Barbosa confirma que traiu Belo com ‘colega de academia’

‘Arrasada’, diz Gracyanne Barbosa após Belo sair de casa