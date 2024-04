Campanha para arrecadar livros usados movimenta cena cultural de Manaus

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra movimentou a cena cultural de Manaus, neste sábado (27), com lançamento literário, contação de história para crianças e uma campanha para arrecadação de livros usados. A atividade faz parte da programação comemorativa pelo Dia Mundial do Livro e será totalmente gratuita.

As atividades começaram pela manhã na Feira do Livro, localizada no hall de entrada, no piso L1. Na ocasião, a escritora amazonense Lucila Bonina Simões lançou o livro “Os Sapos Contaram” e apresentou contação de histórias para crianças.

“É uma ação muito importante de valorização da cultura amazonense e de abertura do espaço para nossos autores terem esse contato mais próximo com o público. Outro ganho é você incentivar e divulgar os nossos autores amazonenses, fazendo com que o público local possa conhecer e comprar seus livros”, disse a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Com o evento, o Shopping deu início à campanha para arrecadação de livros usados e em bom estado de conservação. O público poderá fazer as doações no estande da Feira do Livro, localizado no piso L1. Quem doar, terá direito a desconto de 10% na compra de um livro novo.

O espaço para doações funcionará no horário de funcionamento do Shopping Ponta Negra. De segunda à sexta-feira, das 10h às 22h e, aos domingos, de 14h às 21h. Podem ser doados livros em bom estado de conservação, abrangendo todos os gêneros.

