Papa Francisco recebe ex-presidente Dilma Rouseff no Vaticano

Dilma ressaltou que o papa é um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade

Vaticano – O papa Francisco recebeu a ex-presidente Dilma Rousseff no Vaticano, neste sábado (27). Ela é atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do Brics.

Nas redes sociais, Dilma ressaltou que o papa é um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade.

“Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas”, escreveu Dilma Rousseff.

Segundo o Vaticano, Dilma presenteou o Papa com o livro Theodoro Sampaio. Nos sertões e na cidade, obra de Ademir Pereira dos Santos. O papa deu a Dilma alguns de seus documentos, como a encíclica Laudato si e a exortação apostólica Laudate Deum, além de uma escultura em bronze com as escritas “amar” e “ajudar”.

“Reze por mim, que eu rezo pela senhora”. disse o Pontífice ao final do encontro.

