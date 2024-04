Kayky Brito fala sobre recuperação quase oito meses após acidente

Kayky Brito, 35, retornou para as redes sociais nesta segunda-feira (29) e compartilhou algumas atualizações sobre seu processo de recuperação. Na madrugada do dia 2 de setembro de 2023, o ator ficou em estado grave após ser atropelado no Rio de Janeiro.

“Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: ‘Pô, Kayky, sumiu, tá tudo bem?’. Estou bem, graças a Deus, estou me recuperando, mentalmente e fisicamente”, garantiu o famoso.

Praticando pedal, o ator fez um relato sobre as partes de seu corpo em que ainda sente dor. “Esses dois parafusos gigantes que eu estou no meu quadril, não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é a apoiar a mão no guidão, por causa dessas [duas] cicatrizes”.

“Estou me recuperando aos poucos, estou voltando a pedalar, que é um ato que eu gosto bastante (…) graças à Deus eu estou com vida“, ainda complementou Kayky Brito.

*Com informações da CNN Brasil

