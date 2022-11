Centro de Artes da Ufam oferece curso de Yoga e Meditação

O curso é oferecido para a comunidade em geral para pessoas que querem aprender a praticar com segurança o Yoga e a meditação

Manaus (AM) – O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA) está com inscrições abertas para o curso de Yoga e Meditação. Os interessados devem acessar o link e fazer sua inscrição observando os pré-requisitos necessários.

A idade mínima é de 15 anos e o horário será nas terças e quintas-feiras, das 9h às 10h30, no Centro de Artes, localizado na Rua Monsenhor Coutinho, 724, no Centro. O curso é oferecido para a comunidade em geral para pessoas que querem aprender a praticar com segurança o Yoga e a meditação.

O curso será ministrado pela professora Marielva Pinheiro Monteiro e tem como pré-requisito: um tapete para Yoga e uma almofada média; estar de “coração aberto” e ter tempo para a prática; é importante que o praticante ao entrar ao na sala de aula, deixe os compromissos fora dela. Será cobrada uma taxa de R$30,00 no ato da matrícula.

