Segurança é executado a tiros em quitinete no Nossa Senhora das Graças

Manaus (AM) – O segurança Victor de Oliveira Silva, de 20 anos, foi brutalmente assassinado a tiros no final da tarde desta sexta-feira (11), em uma quitinete na travessa Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, Victor não morava na localidade e havia ido visitar uma tia. No momento do crime, ele estava com duas crianças, quando pelo menos cinco indivíduos invadiram o local e efetuaram disparos de arma de fogo.

A vítima estava de cueca e acabou morrendo em cima de um colchão. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Policiais militares da 22° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local do crime para atuação das demais equipes competentes.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia no local e identificaram 12 perfurações de arma de fogo no corpo do jovem que atingiram cabeça, costas e quadril.

O corpo de Victor foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necrópsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Até o momento a motivação do crime é desconhecida e nenhum dos suspeitos foi identificado.

Edição web: Hector Silva

