Em São Paulo, inauguração de unidade da loja Shein registra brigas e longas filas

São Paulo (SP) – A inauguração da loja física da Shein, marca chinesa de roupas e acessórios, no Shopping Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, foi marcada por confusão, discussões e longas filas neste sábado (12). Vídeos publicados no Twitter mostram clientes discutindo e até mesmo se agredindo fisicamente em uma confusão em frente à loja.

Segundo a marca, que fez sucesso no Brasil com a venda online de produtos, a loja física vai ficar aberta até o dia 16 de novembro.

Em vídeos publicados no Twitter, é possível ver um grupo de mulheres discutindo e depois se agredindo fisicamente.

A inauguração também registrou uma fila de carros de dois quarteirões fora do shopping, ainda na parte da manhã.

A Shein também afirmou que controlou as “situações adversas” com agilidade e estabeleceu novas regras de entrada a partir deste sábado.

“Devido ao grande sucesso no primeiro dia de abertura de sua primeira loja pop-up em São Paulo, a empresa atuou rapidamente, em conformidade com a segurança do Shopping Vila Olímpia, para controlar as situações adversas relativas à aglomeração de pessoas, dentro e fora do shopping”, disseram em nota.

*Com informações de CNN Brasil

