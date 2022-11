Desafios ambientais de Lula na COP27 do Egito nesta quarta

A manifestação do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é aguardada com grande expectativa por líderes internacionais na Conferência sobre as Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP27), nesta quarta-feira (16), em Sharm El Sheik, no Egito.

Alarmados com a alta taxa de 73% de desmatamento registrada sob o governo Jair Bolsonaro, os líderes e ambientalistas do mundo inteiro esperam de Lula a apresentação de propostas que assegurem um firme combate a devastação da Amazônia a partir de janeiro de 2023.

“A situação atual é de caos e o governo Bolsonaro deixa um cenário de terra arrasada”, diz Suely Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. “O governo Lula precisa mostrar, logo no início do governo, que o controle do desmatamento está de volta”, disse ela à BBC Brasil.

O que fazer ?

Para Suely, que presidiu o Ibama entre 2016 e 2018, os problemas ambientais brasileiros não serão resolvidos pela simples revogação dos atos absurdos da gestão Bolsonaro contra o meio ambiente.

“Não bastará simplesmente revogar o que Bolsonaro fez, porque daí voltaríamos à estrutura do governo de Michel Temer, e essa não é a ideia. É preciso debater o que colocar no lugar”, diz a especialista, que critica programas equivocados como o ‘Adote um Parque’, que não reestruturaram áreas protegidas.

“Olhar para a frente”

Segundo Suely Araújo, o desafio de Lula não será somente a restauração das estruturas de órgãos como o Ibama e o ICMBio, mas, sobretudo, atualizá-los de acordo com a realidade de cada estado brasileiro.

“É preciso corrigir os retrocessos e olhar para frente”, afirma a especialista.

Floresta em pé

Para os cinco governadores amazônicos presentes na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27), no Egito, a parceria verde com o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá que ser feita, mas relevando a economia, especialmente o agronegócio, a pecuária e a mineração.

Gladson Cameli (AC), Mauro Mendes (MT), Helder Barbalho (PA), Wanderlei Barbosa (TO) e Marcos Rocha (RO) entendem que esse é o parâmetro que deverá ser seguido em parceria com a nova gestão petista em 2023.

Os governadores dizem que suas futuras ações, com relação à questão, se basearão em fiscalização, monitoramento e controle; regularização fundiária e ambiental e produção econômica que passa pela monetização da floresta em pé.

“Voz pacificadora”

Segundo um vereador situacionista, o prefeito David Almeida (Avante) “poderá ser a voz pacificadora” para serenizar os ânimos e gerar um clima de equilíbrio na disputa sucessória na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Nesta quarta-feira (16), o atual presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), tentará alterar o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal para poder desenvolver articulações que garantam sua reeleição.

Mas, a tarefa de Reis não é fácil. Com a bancada governista rachada, ele dispõe de apenas 16 votos a favor das mudanças que deseja emplacar. Para conseguir o intento, precisará de 28 votos.

Jaiza baixa a lenha

Pode-se dizer que a juíza federal titular da 1ª Vara do Tribunal Regional Federal, Jaiza Maria Pinto Fraxe, “baixou a lenha” nos manifestantes que tumultuam o trânsito na área onde está situado o CMA (Comando Militar da Amazônia).

Jaiza ordenou, ontem, que Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, no máximo em 12 horas, encerrem a ocupação ilegal da área usando força policial, se necessário.

O Conselho Tutelar também foi acionado dada a presença de crianças entre os manifestantes.

A magistrada determinou a multa R$ 1 milhão para quem desobedecer a ordem judicial.

Belém do Solimões

Maior contingente indígena do Brasil, abrigando 160 mil dos 896 mil que vivem no país, conforme o IBGE, a comunidade Belém do Solimões, localizada em Tabatinga, recebeu iluminação LED por meio do programa Ilumina+ Amazonas, do Governo do Estado.

Executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o programa de modernização da iluminação pública do interior implantou 340 pontos de LED na comunidade, que fica no extremo oeste do estado, na divisa com a Colômbia.

Garimpeiros migram

De acordo com o site Uol, muitas balsas de garimpeiros estão sendo vistas nas águas do Rio Amazonas, migrando para extrair outo ilegal em outras regiões do Norte amazônico.

Com o fim da “era de ouro” que viviam no governo de Jair Bolsonaro, quando conseguiam exportar ouro ilegal como se fosse originário de minas oficiais, os donos de balsas agora procuram o Rio Amazonas, mais precisamente a região do rio Puruê, na fronteira com a Colômbia.

Outra variante

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) descobriu mais uma variante do coronavírus no Amazonas: a BE.9, um evolução da sublinhagem BA.5.3.1, uma ômicron da linhagem BA.5.

Dados da instituição sobre a média móvel semanal do estado apontam 230 casos de covid-19 para cerca de 1 mil.

Fazendo coro com o Ministério da Saúde, infectologistas defendem o uso de máscaras pela população.

Pitty e Nando Reis

Antes de seguirem turnê rumo a Belém e São Paulo, a dupla Pitty e Nando Reis se apresentarão na sexta-feira (18) no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus.

“O entrosamento, tanto entre nós dois como entre a banda, está incrível”, diz Pitty, que destaca o sucesso da turnê denominada ‘As Suas, As Minhas e As Nossas”.

Turismo impulsiona

Empolgada com a abertura da temporada de turismo, a partir do dia 27 de novembro, a Manauscult estima que 18 navios aportem no porto de Manaus trazendo 25 mil turistas, que vão impulsionar a economia do estado com mais de R$ 35 milhões.

O navio Insígnia, da empresa marítima Oceania Cruises, será o primeiro a atracar no porto de Manaus, trazendo a Manaus 1.203 pessoas, entre tripulação e passageiros oriundos dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

“Patriota zumbi”

Em artigo na Folha de São Paulo, o jornalista Álvaro Costa e Silva lamenta a falta de sintonia do torcedor brasileiro em relação a seleção verde e amarela que tentará o hexacampeonato mundial de futebol no Qatar. “A tensão política pós-eleitoral não deixa”, escreve ele.

“Em dias de jogo, ao dobrar uma esquina e deparar-se com o sujeito vestindo a canarinho, como saber se é um torcedor do escrete ou um patriota zumbi? A camisa amarela parece ser um caso irrecuperável, virou símbolo do golpismo. Há quem declare no Twitter que não irá torcer pelo Brasil, como tentaram fazer os adversários do regime militar em 1970. Mas aí já é demais, não?”

Novembro Roxo

Em celebração ao Novembro Roxo, mês oficial de sensibilização sobre a prematuridade, as maternidades da rede estadual de Saúde estão realizando uma programação especial, com ações para promover e aumentar a conscientização a respeito dos desafios enfrentados pelos bebês prematuros e suas famílias.

A maternidade Balbina Mestrinho, entre os dias 17 e 25 de novembro, realiza palestras, oficinas, mesas redondas para pais de prematuros e profissionais de saúde que atuam nas UTIs neonatais.

Na abertura da campanha acontece ainda a doação de produtos de higiene e fraldas para famílias em situação de vulnerabilidade, exposição dialogada sobre tema global do Novembro Roxo e a iluminação temática da maternidade.

Processo Seletivo

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) lançou edital de Processo Seletivo para 12.930 vagas em cursos Técnicos e Especialização Técnica de nível médio, capital e interior, para o ano letivo de 2023.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br, a partir das 10h, do dia 21 de novembro, até as 16h do dia 05 de dezembro de 2022, observado o horário oficial de Manaus.

O início das aulas está previsto para o dia 06 de março de 2023.

Leia mais:

EDITORIAL: A educação aplaude

Brasil terá trajetória sustentável de crescimento, diz Campos Neto

Empresas poderão renegociar dívidas com o Fisco com 70% de desconto