Homem é preso com 22 kg de maconha e arma de fogo no Santa Etelvina

O caso foi apresentado no 6° DIP

Manaus (AM) – Um homem de 47 anos que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 16h, na avenida Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com aproximadamente 22 kg de maconha, além de uma arma de fogo.

De acordo com os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as equipes receberam denúncia que um indivíduo conhecido como “Rogerinho” havia acabado de receber um carregamento de drogas em um isopor.

As equipes foram verificar a denúncia e ao se aproximarem do local, um grupo de indivíduos empreenderam fuga. Eles conseguiram alcançar ym homem e com ele foi encontrado um revólver calibre 38, além de 22 kg de maconha e balança de precisão.

O homem foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Na delegacia, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto no nome do suspeito. A ordem judicial foi cumprida, pois ele já tinha passagem por roubo, tráfico e receptação.

O homem deve ficar à disposição da Justiça ao passar por Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.

Edição web: Hector Silva

