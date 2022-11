5G, Metaverso e Veículos Elétricos estão entre as principais tendências tecnológicas, aponta pesquisa

O estudo, que incluiu 350 Chief Information Officers (CIOs), Chief Technology Officers (CTOs) e diretores de TI, abrange as tecnologias mais importantes em 2023 e as tendências tecnológicas futuras

O Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), maior organização técnico-profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, divulgou os resultados da pesquisa “O Impacto da Tecnologia em 2023 e Além: um Estudo Global IEEE”, com líderes globais de tecnologia dos EUA, Reino Unido, China, Índia e Brasil.

O estudo, que incluiu 350 Chief Information Officers (CIOs), Chief Technology Officers (CTOs) e diretores de TI, abrange as tecnologias mais importantes em 2023 e as tendências tecnológicas futuras.

Quais áreas da tecnologia serão as mais importantes em 2023? Os entrevistados ​​disseram que computação em nuvem (40%), 5G (38%), metaverso (37%), veículos elétricos (EVs) (35%) e a Internet Industrial das Coisas (IIoT) (33%) serão as cinco áreas mais importantes da tecnologia no próximo ano.

Os principais setores da indústria que serão mais impactados pela tecnologia em 2023 são: 40% telecomunicações; 39% automotivo e transporte; 33% energia; e 33% serviços bancários e financeiros.

Atualmente em seu estágio inicial, o metaverso pode ser descrito como uma rede digital imersiva em 3D com mundos interativos. Os entrevistados ​​apontaram que as seguintes inovações serão muito importantes para avançar no desenvolvimento do metaverso em 2023: (71%) 5G e conectividade onipresente; (58%) headsets de realidade virtual (VR) e (58%) óculos de realidade aumentada (AR).

As tecnologias que promovem a sustentabilidade estão crescendo em importância. A grande maioria (94%) dos entrevistados afirma ter priorizado metas de sustentabilidade para 2023 e para os próximos anos. Além disso, afirmam que qualquer tecnologia implementada por suas empresas devem ser energicamente eficientes e ajudar a reduzir a pegada de carbono.

Espera-se também que as tecnologias relacionadas ao metaverso sejam implantadas de várias maneiras: 91% dos entrevistados afirmam que suas empresas estão adotando ativamente estratégias com tecnologias do metaverso para reunir funcionários para treinamentos corporativos entre escritórios, conferências e reuniões híbridas.

Além disso, mais de três quartos dos participantes (76%) declararam que entre 25% e 75% de suas interações com colegas, com clientes e com a administração de suas companhias serão conduzidas de forma virtual em 2023.

IA, robótica, IIoT e gêmeos digitais

A IA se tornou onipresente. Portanto, não é surpresa que 98% dos entrevistados concordem que, em 2023 e além, softwares autônomos e colaborativos com inteligência artificial e robôs móveis automatizarão processos e tarefas, incluindo análise de dados, permitindo que os humanos sejam mais eficientes e eficazes. Além disso, quando perguntados qual porcentagem de empregos em toda a economia global será impactada positivamente pela inteligência artificial, 24% dos entrevistados disseram 1-25%; 40% dos entrevistados disseram 26-50%; e 27% dos entrevistados disseram 51-75%.

Relacionado à IoT, que otimiza máquinas industriais inteligentes, sensores, processadores e os dados em tempo real que eles geram, 98% dos entrevistados dizem que usar a tecnologia de gêmeos digitais e simulações virtuais em 2023 para projetar, desenvolver e testar com segurança protótipos de produtos e processos de fabricação com mais eficiência será importante, incluindo 68% que dizem que será muito importante.

Sobre a pesquisa

“The Impact of Technology in 2023 and Beyond: an IEEE Global Study” entrevistou 350 CIOs, CTOs, diretores de TI e outros líderes de tecnologia nos EUA, China, Reino Unido, Índia e Brasil em organizações com mais de 1.000 funcionários em vários setores da indústria, incluindo serviços bancários e financeiros, bens de consumo, educação, eletrônica, engenharia, energia, governo, saúde, seguros, varejo, tecnologia e telecomunicações. As pesquisas foram realizadas de 14 a 16 de setembro de 2022.

Sobre o IEEE

O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Seus membros inspiram uma comunidade global a inovar para um futuro melhor por meio de seus mais de 420.000 membros em mais de 160 países. Suas publicações, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais são recomendadas por diversos especialistas. O IEEE é a fonte confiável para informações de engenharia, computação e tecnologia em todo o mundo.

