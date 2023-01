Explosão em clube de tiros deixa quatro mortos, em Manaus

Os mortos são os donos do clube de tiros e dois funcionários do local

Manaus (AM) – Uma explosão em um clube de tiros em Manaus terminou com quatro pessoas mortas e um homem hospitalizado em estado grave. A explosão aconteceu no clube de tiros, situado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste, na manhã deste domingo (15).

Os mortos são os donos do local Nardier Pinheiro de Araújo e a esposa, Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, e dois funcionários do clube, identificados como Dangelo e Francisco. A informação sobre as mortes foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O sobrevivente é Mairkon Alves, de 30 anos, que ficou com 90% do corpo queimado e foi encaminhado em estado grave para o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Outra vítima não identificada também foi levada para o mesmo hospital.

O motivo da explosão no clube de tiros não foi revelado. As investigações do acidente estão sendo realizadas pelos órgãos competentes, informou o governo do Amazonas.

“Temos dois corpos fora, um corpo muito queimado foi conduzido ao hospital. Há muita fumaça no interior do clube, os bombeiros estão aos poucos entrando, e na entrada dos bombeiros no recinto, foram encontrados mais dois corpos dentro. Dois corpos dentro, dois corpos fora”, informou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur.

De acordo com o comandante geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, seis viaturas e 30 bombeiros aturam no local, além de sete ambulâncias. Muniz confirmou as quatro mortes e informou que duas pessoas foram levadas para o hospital.

A 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atuar na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

