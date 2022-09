Vídeo: incêndio destrói depósito de fábrica na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – O depósito de uma fábrica de reciclagem foi destruído após ser consumido pelas chamas na noite deste sábado (24). Segundo informações preliminares, não há feridos. A fábrica fica localizada na rua Desembargador César do Rêgo, bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

O estabelecimento tem como atividade principal a descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos. O fogo se alastrou rapidamente devido a presença de produtos inflamáveis.

Imagens registradas no momento do incêndio mostram o local sendo consumido pelas chamas. Testemunhas afirmam ter ouvido uma explosão antes da área ser tomada pelo fogo.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender a ocorrência e controlaram as chamas no local. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do CBMAM, mas ainda não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.

Veja vídeo:

Imagens: André Moreira

