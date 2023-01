Inscrição para sorteio de vagas em creches em Manaus é prorrogado

Manaus (AM) – O período de inscrição para o processo de sorteio para vagas em creches municipais, que terminaria nesta quinta-feira (18) foi estendido até sexta-feira (20). As inscrições iniciaram na última segunda-feira (16).

De acordo com a nota enviada pela Prefeitura de Manaus, a medida se faz necessária devido a instabilidades no site de inscrição por conta do inúmeros acessos à página. Até o momento, 8.982 mil crianças já foram inscritas no processo.

