Banco do Brasil anuncia concurso para 6 mil vagas em todo o Brasil

O concurso do Banco do Brasil está com inscrições abertas para um novo edital destinado ao preenchimento de vagas na carreira de Escriturário, de nível médio. Os candidatos podem ter acesso ao edital no endereço eletrônico: https://www.cesgranrio.org.br/

A Fundação Cesgranrio é a responsável pela organização e pela aplicação da prova no dia 23 de abril de 2023 e os interessados podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro de 2023. O valor da taxa de participação é de R$ 50,00.

Vagas

São 6.000 vagas de nível médio para escriturário, nas funções de agente comercial e agente de tecnologia, sendo 2.000 vagas imediatas para Agente Comercial e 2.000 vagas imediatas para Agente de Tecnologia. Além disso, serão oferecidas 1.000 vagas para Cadastro Reserva para as duas áreas.

O salário oferecido é de R$ 3.622,23, além de auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42 e cesta alimentação no valor de R$ 799,38, totalizando R$ 5.436,03.

A instituição financeira ainda oferece participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a plano de saúde e odontológico; acesso a programas de educação e capacitação; bolsas de idiomas; incentivos para graduação e pós-graduação.

Um dos principais benefícios que vem atraindo os candidatos é a possibilidade de ascensão profissional.

O edital disponibiliza postos para agente comercial em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No caso de agente de tecnologia, as vagas são para trabalhar em Brasília e São Paulo.

