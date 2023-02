Em Manaus, PAC Studio 5 recebe novo serviço de atendimento

Manaus (AM) – Moradores da Zona Sul de Manaus podem contar com maior acesso a serviços. Para auxiliar no menor deslocamento, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria com a Superintendência de Habitação (Suhab) disponibilizou, na sexta-feira (10), novos serviços na unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Studio 5, na Zona Sul de Manaus.

Agora, o cidadão dispõe de consulta e negociação de débito, quitação de imóveis, segunda via de boleto e formalização de processos voltados à Suhab na unidade. Sem necessidade de agendamento, o atendimento ocorre por ordem de chegada, funcionando das 8h às 14h.

A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, comentou que a oferta do serviço é mais um meio de auxiliar a população.

“É uma determinação do Governo do Amazonas que os serviços cheguem cada vez mais perto da população, que todos tenham maior acessibilidade e consigam ter acesso a serviços básicos. Inauguramos o PAC Móvel recentemente e ampliamos essa área, agora disponibilizamos em mais um PAC os serviços de cidadania e habitação”, comentou a secretária.

A gerente do PAC Studio 5, Mayara Oliveira, pontuou que o serviço mais próximo da população é uma garantia da cidadania e facilidade para todos.

“Fica melhor para o cidadão em questão de não precisar ir até o V8, por conta de transporte e movimentação, e assim a população ganha com esse guichê, podendo fazer sua consulta aqui no nosso PAC de forma mais simples”, reforçou a responsável.

O diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, frisa que esta é a segunda unidade do PAC em toda a capital a oferecer esse serviço.

“É com muita satisfação que a Suhab irá passar a atender na zona sul de Manaus, no PAC Studio 5. Esta é a segunda unidade que ofertamos esses serviços, a outra é a da unidade do shopping Sumaúma, e com isso podemos auxiliar ainda mais nas demandas na população”, frisou Jivago.

Serviços

O PAC Studio 5 também oferece outros serviços, como: atendimento da Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Junta Militar, Registro de Certidão Nascimento, projeto Idoso Empreendedor e para Pessoas com Deficiência (PcD).

Além da emissão da primeira e segunda via do Registro Geral (RG), que continuam sendo realizados por meio do agendamento pelo aplicativo SASI, disponível para Android e IPhone (IOS).

PACs

Ao todo, a Sejusc coordena 15 unidades do PAC, sendo nove na capital e seis em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Presidente Figueiredo e Parintins.

Com informações da assessoria*

