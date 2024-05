Jovens implementam horta comunitária para famílias com pouca renda, em Manaus

Manaus (AM) — O Global Shapers Manaus, formado por jovens voluntários de diversas áreas profissionais, fará a entrega, neste sábado (4), a partir das 9h, de uma horta comunitária na sede do projeto Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável da Amazônia, mais conhecido como Rip Art Reusa. A ação vai beneficiar aproximadamente 50 famílias, que moram no entorno do rip rap, localizado no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Na ocasião, os moradores também vão se unir para plantar as sementes na horta, como uma celebração coletiva. A Comunidade Global Shapers é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, que une jovens de várias áreas de atuação das principais cidades do mundo em uma grande rede de contatos com o objetivo de: “Pensar global, agir local”.

A iniciativa teve origem com os shapers (organizadores) do projeto do Hub Rio de Janeiro, que lançaram um edital financiado pelo Climate Reality, Agroecologia e Mudanças Climáticas em Favelas. O Hub Manaus foi contemplado neste edital, com o valor de R$ 5 mil, para a implementação da horta comunitária.

A horta era um sonho da Cristina Pereira, que é fundadora do projeto Rip Art Reusa. De acordo com ela, o novo espaço ajudará muito a comunidade, que constantemente promove almoços coletivos e é formada, na sua maioria, por famílias com pouca renda.

O projeto visa ainda promover segurança alimentar, geração de renda e educação climática para pessoas de baixa renda. As plantas que serão cultivadas na horta coletiva foram escolhidas pelas mulheres da associação Reusa, levando em consideração as necessidades de plantas medicinais, hortaliças e leguminosas.

Global Shapers Manaus

O Global Shapers Manaus faz parte da rede Global Shapers, criada pelo Fórum Econômico Mundial para inserir a juventude nas discussões internacionais e fortalecer o papel de liderança de cada um.

Rip Art Reusa

O Rip Art Reusa é um projeto que alcança mais de 40 famílias do bairro com capacitação profissional, artesanato, reciclagem e conscientização ambiental.

*Com informações da assessoria

