UEA é um dos legados deixados por ‘Negão’ para o Amazonas

Manaus (AM) – O ex-governador Amazonino Mendes deixou seu legado na educação superior pública. Criada pelo político em 2001, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi pensada para promover o ensino e o conhecimento científico no estado.

Fiel à sua proposta, Amazonino Mendes, em um vídeo publicado em 2021 em homenagem aos 20 anos da criação da Universidade, parabenizou aqueles de origem humilde que conquistaram um diploma de ensino superior graças à instituição.

“Sua criação representou uma verdadeira revolução na educação e na nossa história (…). A UEA é nosso patrimônio”, afirmou.

Em nota oficial, a UEA lamentou a morte de Amazonino e agradeceu a contribuição feita pelo político. A instituição ressaltou também a dedicação do ex-governador em incluir os mais pobres na educação superior.

Nota oficial

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lamenta, profundamente, o falecimento de Amazonino Armando Mendes, ex-governador do Amazonas. Neste momento de dor, a gestão superior ressalta o eterno agradecimento pela criação da UEA e sua inestimável contribuição para o progresso do estado do Amazonas.

Aproveita, também, para se solidarizar com familiares, em especial a irmã Marly Mendes e a sobrinha Isolda Prado, que fazem parte do quadro de professores da instituição. Que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda dor em fé e esperança.

Amazonino Mendes tinha uma carinho especial pela UEA. Sempre ressaltou que considerava a criação da universidade o seu maior legado administrativo.

Ele contava, com satisfação, que a UEA nasceu da “teimosia de um caboclo vindo do interior de Eirunepé”, que sabia avaliar a necessidade que o povo amazonense, principalmente os mais carentes, tinha de ter acesso ao ensino superior público. “A universidade precisa ser lugar de pobre também”, frisava Amazonino.

A comunidade acadêmica da instituição é grata pela possibilidade de crescimento profissional que Amazonino Mendes deu à população do Amazonas, principalmente do interior.

A UEA encontra-se, hoje, nos 62 municípios amazonenses, possibilitando estudo a todos, indistintamente. Ela reconhece o legado deixado, por ele, para a história do Amazonas.

Muito obrigado por tudo, Amazonino!

Histórico da UEA

As atividades acadêmicas iniciaram em 2001, no dia 3 de agosto. No dia 30 de junho de 2005, foi realizada a formatura da primeira turma, com 7.150 alunos do curso Normal Superior do Programa de Formação de Professores (Proformar) – um projeto vencedor do prêmio Objetivos do Milênio e apontado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como modelo a ser seguido por outros países.

Atualmente, a UEA possui mais de 25 mil estudantes regularmente matriculados na graduação e, também, na pós-graduação. Considerada a maior universidade multicampi do País, a instituição possui cinco unidades acadêmicas na capital e 13 núcleos de ensino superior no interior do Amazonas.

Com cursos de Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos, a instituição promove aulas de pós-graduação em várias áreas de pesquisa. A UEA oferta 286 cursos regulares, 64 de especialização, 15 de Mestrado e cinco de Doutorado.

