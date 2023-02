Em Manaus, Bloco do Vieiralves volta a ser realizado após dois anos

Manaus (AM) — O Bloco do Vieiralves, conhecido como o “mais charmoso de Manaus”, ocorre neste domingo (19), no estacionamento da Universidade Nilton Lins, localizada na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense. Este ano marca o retorno do bloco após dois anos sem ser realizado. A estimativa é que mais de 60 mil pessoas compareçam no bloco.

O bloco faz parte do “Circuito Vip de Carnaval” que conta com três blocos “Manaus Memes”, “Vieiralves” e “P10”, e ocorrem nos dias 18,19 e 21.

A festa contará com 12 horas de folia e atrações como Orquestra Manaus Frevo, Dj John, 40 Graus de Amor, Dj Rafa Militão, Estrelas Elétrico, Dj Wilk, Meu Xodó, João Victor e Rodrigo e John Veiga feat Jyou Guerra.

A entrada é gratuita mas, se preferir, também há vendas de ingressos individuais para a área vip e também para o lounge Rox. Quem adquirir os ingressos terá direito a mais conforto, vista privilegiada, entrada diferenciada e banheiros exclusivos, além de poder curtir a folia mais próximo do palco.

