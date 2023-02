Grávida é presa pela PF ao tentar embarcar com droga colada no corpo em aeroporto de Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher grávida foi presa, neste domingo (19), em Manaus, por tentar embarcar com 3 kg de maconha do tipo skunk colados no corpo. A droga foi detectada durante inspeção de segurança na área de embarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

A mulher havia sido presa no mesmo aeroporto pelo mesmo crime há alguns meses, o que indica que se tratava de uma reincidente. Em depoimento, ela informou que receberia R$ 3 mil reais para levar a droga até Florianópolis, que está grávida, que não sabia quem iria buscar e não conhece quem lhe deu a droga e fez o procedimento para colocar no corpo.

A passageira foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM na presença da autoridade policial.

A Polícia Federal reforça que segue atuando na prevenção e combate ao tráfico de drogas em todo o país.

