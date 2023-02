CRAS da Alvorada I tem solicitação atendida para revitalização

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), receberam uma solicitação do vereador de Manaus, Eduardo Assis (Avante), com referência a uma reforma de revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O centro fica localizado no bairro do Alvorada I e estava aguardando cerca de vinte anos para a reforma, sendo que é um dos CRAS que atende em média 2.500 famílias por mês.

Segundo o parlamentar municipal, essa iniciativa do prefeito de Manaus, David Almeida, de fazer revitalizações é garantia de humanização.

“Venho acompanhando e fiscalizando as ações realizadas pela Prefeitura da cidade. Iremos trabalhar incansavelmente para trazer o melhor à população que usa esse tipo de atendimento como aqui no bairro do Alvorada. Tenham certeza que continuará sendo um trabalho mais humanizado para todos”, afirma.

Ainda para Eduardo Assis, o CRAS é um dos centros mais importantes com relação a assistência da população.

“Muito incomodava ver o abandono desses centros que precisam levar atendimento para a comunidade. Centros precisavam de reformas como pinturas, ajustes, que muitos desses eram até pequenos, porém, fazem total diferença para quem trabalha e quem recebe essa atenção”, disse.

Inauguração

A nova coordenadora do CRAS Alvorada I, Luciane Paixão, anuncia que a unidade vai ser inaugurado na próxima quarta-feira (01), com direito a todas honrarias de inauguração.

“Após a inauguração vai ser aberto de novo para o atendimento da comunidade. Para quem quiser participar desse dia ou voltar a vir no CRAS, fica na rua 04, atrás do Abrigo Moacir Alves e dentro do CDC da Alvorada I, fica o CRAS”, informa.

CRAS do Alvorada I

CRAS

Um órgão municipal que atende pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além de ter uma equipe técnica que desenvolve atendimentos psicossociais, ações como visitas domiciliares, encaminhamentos e orientações, estudos sociais, acolhimentos, promoção ao acesso de documentação pessoal, cadastramento socioeconômico, elaboração de relatórios e prontuários, atendimentos individuais ou grupais

Manutenção

O Centro Desportivo e Cultural (CDC) que fica ao lado do CRAS Alvorada I recebeu pintura, limpeza, podação e corte das árvores que estavam prejudicando o local, também, colocando em risco de cair grandes galhos em cima das pessoas que frequentam o lugar.

“Tantos os adultos como as crianças poderão brincar de forma mais humana sem correr perigo, sem mato ou qualquer coisa que impeça de fazer exercícios físicos com segurança. Por essa razão faço a fiscalização e acompanho os trabalhos realizados na comunidade”, finaliza.

*Com informações da assessoria

