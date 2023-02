Vice-presidente da COMED participa da abertura do programa ‘Educa+Manaus’

O vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Eduardo Assis (Avante), esteve na exposição do programa ‘Educa+Manaus’, nesta quarta-feira (8), que vai preparar 40 mil estudantes das turmas de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, para as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A iniciativa será aplicada em 335 escolas da Rede Municipal de Ensino, por meio de simulados, encontros pedagógicos e 6° tempo.

De acordo com o parlamentar, também vice-presidente da Comissão de Educação (COMED/CMM), analisa que a sua participação no evento, vem marcar os interesses do grupo. “Não serei apenas um vice, mas participante ativo das causas e lutas dos nossos alunos, pais e professores. O ensino e a educação precisam sempre de apoio e assistência. Todo o tipo de ajuda, fortalece o sistema”, pontua.

O político ainda menciona sobre a nova roupagem do programa ‘Educa+Manaus’. “A rede de educação pública municipal nesse ano, vai receber a implementação de um novo sistema que irá para todos os professores na sala de aula. Além de receber um material bem elaborado com profissionais e profundo conhecimento técnico”, enfatiza.

A proposta do programa da Prefeitura de Manaus, é que também este profissional da sala de aula, sentirá a evolução e resultado voltado para o serviço de educação, que atualmente é uma das melhores do país.

Reunião

Eduardo Assis, também, esteve em reunião na Secretária Municipal de Educação (SEMED), junto da gestora da pasta, Dulce Almeida e representantes da educação. No objetivo de ouvir as demandas da unidade para que a COMED passe a trabalhar em ação conjunta.

*Com informações da assessoria

