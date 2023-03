Homem é preso após tentar matar a marteladas atual namorado da ex em Manaus

Kevem Kemps Souza da Costa, de 19 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado praticado contra um homem de 24 anos, namorado da ex-companheira. O crime ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

Equipes do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) com apoio da Polícia Militar cumpriram, no domingo (26), mandado de prisão temporária de Kevem.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular do 26° DIP, Kevem foi preso na avenida Sumaúma, bairro Cidade Nova, zona norte. Na ocasião do crime, ele juntamente com Carlos Eduardo Cardoso Colares, preso no dia 20 de março, tentaram contra a vida da vítima.

A motivação teria sido o fato da vítima estar namorando a ex-companheira de Kevem.

“A dupla armou uma emboscada contra o homem, quando ele estava chegando na casa de sua namorada. Ambos usaram um martelo e desferiram vários golpes na região da cabeça dele, e também possuíam uma arma de fogo”, disse Tavares.

Ainda conforme a autoridade policial, a ordem judicial em nome de Kevem foi decretada no dia 17 de março, pela Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaus.

Procedimentos

Kevem responderá por homicídio tentado. Ele foi conduzido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

