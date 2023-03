Terceiro envolvido em sequestro de empresário é preso em Manaus

Crime ocorreu no dia 20 de março deste ano na comunidade Bariri, bairro Presidente Vargas, Zona Sul da capital.

Roberto da Silva Costa, de 34 anos, foi preso, na segunda-feira (27), pelos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado, associação criminosa e adulteração de veículo automotor. Ele apontado como o terceiro envolvido no sequestro de um empresário, ocorrido no dia 20 de março deste ano na comunidade Bariri, bairro Presidente Vargas, Zona Sul.

A prisão ocorreu na avenida Tarumã, zona oeste, pelos policiais do 26º Distrito Interativo de Polícia (DIP), em parceria com o Cerco Inteligente, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo o delegado Ericson Tavares, titular do 26º DIP, em posse de Roberto, foi apreendido um veículo Volkswagen Gol, cor branca, utilizado no crime. O carro estava com a placa clonada de um outro veículo, localizado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

“Trouxemos o suspeito para prestar esclarecimentos na delegacia, onde ele confessou ter participado do sequestro. Ele disse que estava dirigindo o carro na ocasião do crime e teria recebido R$ 500 para participar da ação”, falou.

O delegado relembra, ainda, que na ocasião do fato criminoso, a família da vítima foi coagida a pagar R$ 21,5 mil em troca de sua liberdade.

Procedimentos

Roberto prestou esclarecimentos e, posteriormente, foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Ele foi indiciado por extorsão mediante sequestro, roubo majorado, associação criminosa e adulteração de veículo automotor e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Dois policiais civis do AM são presos por suspeita de sequestro e tortura em Roraima