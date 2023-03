Caixas com pedras semipreciosas são apreendidas em porto de Manaus

Nesta quinta-feira (30), cerca de 11 caixas de “vivianita”, um tipo de pedra semipreciosa, foram apreendidas, no Porto do São Raimundo, na Zona oeste de Manaus. As equipes da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam uma denúncia informando sobre a chegada de um barco que traria o mineral.

Os militares foram até o local, ao chegarem realizaram uma revista com o apoio da Companhia Independente com Cães (Cipcães), onde foi constatado o envio de aproximadamente 11 caixas de isopor contendo no interior pedras “vivianita”.

A origem do material apreendido não foi informada pela polícia.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

