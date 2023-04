Prefeitura inicia obras de modernização da feira do Porto do Ceasa, em Manaus

Dando continuidade às reformas de feira e mercados, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), inicia as obras da feira do Porto do Ceasa, na Vila Buriti, BR-319, zona Sul de Manaus. O espaço não recebia melhorias há mais de 28 anos.

Uma equipe com 20 trabalhadores iniciou, nesta sexta-feira, 14/4, a reforma pelas áreas dos banheiros, antes praticamente interditados por falta de manutenção. Os trabalhos são realizados por setores, assim a funcionalidade do local não sofre alterações, e os permissionários conseguem trabalhar.

A reforma da feira municipal do Porto da Ceasa vai contemplar melhorias nas instalações elétricas, na cobertura, regularização do piso e esquadrias, melhorias no sistema de drenagem, troca de aparelhos, reforma de banheiros, pintura interna e externa, setorização, padronização, entre outros serviços. A feira reúne 67 permissionários, gera aproximadamente 190 empregos diretos e mais de 5.000 indiretos.

De acordo com Wanderson Costa, a obra na feira do Ceasa é muito esperada há anos, e já está no processo de modernização, padronização e humanização, e em pouco tempo será entregue à população.

“Mais uma feira sendo totalmente reformada. O compromisso do prefeito David Almeida é nossa prioridade. Temos feiras com obras em vários bairros da capital. A determinação do prefeito é que possamos entregar, até o fim da gestão, todas as feiras repaginadas, modernas e padronizadas. Nossa equipe tem trabalhado com muito empenho para que possamos cumprir, vem muita coisa boa para nossa cidade, tenho certeza que vamos conseguir fazer com que as famílias voltem a frequentar os espaços públicos, e um deles é a feira do Ceasa”, concluiu Costa.

A Semacc trabalha, simultaneamente, na reforma da feira do Coroado, zona Leste, mercado Carneiro da Mota, zona Sul, feira do bairro da Paz, zona Centro-Oeste, minishopping da Compensa, e feira da Compensa, zona Oeste, todas com obras em ritmo acelerado e previsão para serem entregues nos próximos meses.

Leia mais

David anuncia reforma da feira da Ceasa e reforça compromisso com permissionários