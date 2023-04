Sine Amazonas divulga 95 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 95 vagas de emprego para esta segunda-feira (24).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

18 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenção industrial em geral, documentação completa e currículo atualizado.

09 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR – 35 atualizado, curso técnico em Mecânica, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando Engenharia Civil;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em coordenar equipes na construção civil e obras em geral, possuir domínio de informática para elaboração de documentos e relatórios administrativos referentes a função e suas atividades, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: RESERVA DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de produção em geral, leituras de relatório de linha de produção, possuir cursos de matemática básica e metrologia, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em borracharia de carretas, cavalinhos e empilhadeiras de grande porte, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH-B, cursos na área de artífice e elétrica, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Com experiência, nos processos de preparo e produção alimentar, boas práticas em manipulação alimentar, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR DE MANGUEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

Escolaridade: Ensino Superior cursando do 3 º até o 5 º período de Serviço Social.

Sem experiência na função.

OBS: Ter pacote Office intermediário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Escolaridade: Ensino Superior Completo Licenciatura em Língua Inglesa;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em aulas em sala de aula, ser fluente na língua inglesa, documentação completa e currículo atualizado.

16 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência como operador de máquina pesada em geral, como tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras, máquinas de terraplanagem, rolo compactador entre outras máquinas pesadas, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala 12×8, residir em Manaus ou Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

Benefícios: Vale alimentação, transporte pela empresa, plano odontológico, plano de saúde, seguro de vida, 30% de periculosidade.

01 VAGA: GERENTE DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Processos Gerenciais, Gestão de RH, Gestão Comercial.

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência no segmento Varejista Ótico será um diferencial, conhecimento em Pacote Office, Técnicas de Vendas e Negociação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AJUDANTE GERAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

20 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de TBO (Treinamento Básico Operacional) e 5’S será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de Agente de Portaria atualizado, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos na área de assistente administrativo, assistente de contabilidade ou de logística, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

