Prefeito de 65 anos se casa com adolescente de 16 anos e dá cargo para sogra

O prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos e, na mesma semana, nomeou a sogra como secretária municipal de Cultura e Turismo. A tia da garota também trabalha na prefeitura.

De acordo com registros do Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, o prefeito e a jovem apresentaram no último dia 12 os documentos exigidos por lei para se casarem. Segundo informações da imprensa local, a cerimônia civil aconteceu no dia 15.

A mãe da adolescente, Marilene Rode, foi assessora executiva do prefeito e, em janeiro de 2022, passou a ocupar o cargo de diretora-geral de Educação em regime comissionado. Já no último dia 13, como consta no Diário Oficial da cidade, ela foi exonerada. Porém, no mesmo dia, ela foi ‘promovida’ a secretária de Cultura e Turismo.

A tia da atual primeira-dama de Araucária, Elizangela Rode, também já ocupou cargos públicos. Conforme apurado pelo Terra, em setembro de 2019 ela foi nomeada assessora do secretário de Planejamento. Na sequência, há registros de exonerações em 2020 e 2021 neste mesmo cargo. Já em outubro de 2022 ela foi nomeada pelo prefeito como representante da Secretaria Municipal de Planejamento em ciclo que se estende até 2024.

O prefeito Hissam Hussein Dehaini, do partido Cidadania, está em seu segundo mandato consecutivo na cidade. De acordo com registros, ele já foi casado e se divorciou. Pelo Código Civil, é permitido que jovens se casem com a autorização dos pais ou responsáveis a partir dos 16 anos.

Posicionamento

A imprensa procurou a Prefeitura de Araucária para obter detalhes sobre os cargos públicos ocupados por familiares da nova esposa do prefeito, mas a assessoria informou que não se manifestará sobre o assunto.

Já sobre a nomeação de Marilene Rode, atual sogra do prefeito, para o cargo de secretária de Cultura e Turismo, a secretaria de Comunicação Social afirmou ser um ato discricionário do chefe do Executivo.

“O qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade”, complementou a nota.

*Com informações do portal Terra.

