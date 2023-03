“Meu sonho é que daqui muitos anos, talvez, eu seja a primeira prefeita de Manaus”, diz Joana Darc

Em exclusiva ao Em Tempo, além do sonho à frente do município, a parlamentar também comentou possibilidade de integrar chapa com o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante)

Eleita a deputada estadual mais votada da história no Amazonas, a parlamentar Joana Darc (União Brasil) tornou-se uma das principais potências políticas do Estado. Atualmente no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ela foi escolhida pelo governador Wilson Lima (União Brasil) para assumir a liderança do governo. O Em Tempo entrevistou a deputada, que além da notória defesa pela causa dos animais, luta pelos direitos das pessoas com deficiência (PCDs), defende a causa dos idosos e mulheres.

A parlamentar revelou, que, em determinado momento de sua carreira política pretende tentar alcançar seu sonho de tornar-se a primeira mulher prefeita da capital amazonense e também comentou possibilidade de integrar chapa com o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Em Tempo – A senhora foi a mulher mais votada na história da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O que esse número de votos reflete sobre sua atuação ao longo dos últimos quatro anos na Casa?

Em 2016, fui eleita deputada na Assembleia Legislativa do Amazonas como a mulher mais votada na capital. Quatro anos depois, fui a mulher mais bem votada no Amazonas inteiro, com 87.182 mil votos. O reflexo disso é resultado das diversas causas que abracei durante minha primeira legislatura na Casa, onde apresentei mais de 400 Projetos de Lei para a causa animal, para as pessoas com deficiência, para o bem-estar dos nossos idosos e, também, pela proteção das mulheres amazonenses. Fora isso, apresentei mais de 2 mil requerimentos pedindo por melhorias para o nosso Estado e a população.

Em Tempo – Há sete anos, a senhora foi eleita vereadora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), depois, em 2018 assumiu pela primeira vez uma cadeira na Aleam. Agora foi reeleita com número histórico de votos como deputada estadual. Ao avaliar a sua trajetória política, a senhora percebe que houve um avanço em sua atuação política? O seu papel como sujeito político cresceu?

Joana Darc – As pessoas mudam, eu mudei em alguns aspectos durante essa trajetória, mas nunca deixei de ser a política que ouve e dá voz à população. Amadureci, passei a vivenciar ainda mais a situação da sociedade amazonense, de forma geral, vi como as pessoas precisavam do poder público em cada canto da cidade e do Estado. O meu mandato tomou proporções gigantescas e agradeço a população do Amazonas por confiar nas propostas que apresentei e nas que irei apresentar para a melhoria do nosso Estado. Se hoje posso avançar como a deputada mulher mais votada no Amazonas é por causa de cada pessoa que acredita e me apoia nessa trajetória, pois isso é uma responsabilidade que sempre prendendo dar o meu melhor.

Em Tempo – Uma de suas principais bandeiras é a questão da proteção aos animais. A senhora apresentou o Projeto de Lei que busca cassar o registro profissional de médicos veterinários por maus-tratos aos animais. Como foi o processo para a elaboração desse PL?

Esse PL determina que quando um médico veterinário cometer crime de maus-tratos aos animais, comprovadamente, transitado e julgado, ele terá, imediatamente, seu registro profissional cassado. Ele surgiu após ficar ciente que o médico veterinário Luis André Sotero teve uma punição branda por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas, pois ele recebeu uma suspensão de apenas 80 dias e uma multa de 3 mil reais, porém cabia, sim, a cassação do registro profissional dele.

Como presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CPAMA) da Aleam, vou até o fim por respostas, pois não sou de desistir pelos animais.

Em Tempo – A senhora analisa que a questão do direito e proteção aos animais ainda precisa progredir no Amazonas? De quais formas essa pauta pode avançar no estado?

Joana Darc – Nos últimos 4 anos avançamos em esferas que jamais poderíamos sequer imaginar. O Amazonas é referência no norte do País para outros estados, porém precisamos e vamos avançar ainda mais nesse mandato. Por exemplo, com a entrega de mais Castramóveis, meu objetivo é que todo município do Amazonas tenha seu próprio Castramóvel. Com a entrega do Primeiro Hospital Público do Norte do Brasil, vamos fazer história da política do direito e proteção aos animais do Estado.

Em Tempo – Com o início das atividades da 20ª Legislatura da Aleam, como devem seguir os trabalhos na Casa? Qual deve ser o foco dos deputados e deputadas para o Amazonas?

Eu não posso falar por todos os deputados ou deputadas, mas posso afirmar que irei trabalhar muito mais para melhorar o Amazonas de ponta a ponta. Seja na saúde do nosso estado, na infraestrutura, na segurança com projetos e programas sociais para as mulheres, para nossos jovens e adolescentes e, também, para os nossos idosos. A população do Amazonas pode contar com meu mandato que, inclusive, está à disposição para quem quiser ajuda. As portas do meu gabinete na Aleam estarão sempre abertas para receber vocês.

Em Tempo – A mais de um ano para as eleições municipais, articulações a respeito da corrida eleitoral já iniciaram, sendo seu nome um dos mais cotados para compor a chapa de David Almeida como vice-prefeita. Caso seja chamada, a senhora pretende assumir o cargo?

Joana Darc – Seria uma honra imensa aceitar a possibilidade de ser chamada para ser vice-prefeita. é importante ressaltar que Manaus nunca teve uma mulher prefeita, tampouco o Amazonas uma governadora. Meu sonho na política é que daqui a muitos anos, talvez, eu seja a primeira mulher prefeita de Manaus. Ser prefeita seria um sonho dentro da política. Como parlamentar, posso cobrar, fiscalizar as ações, propor projetos, destinar recursos, mas quem de fato executa é a prefeitura e o governo.

Em Tempo – Dos 24 deputados estaduais na Aleam, apenas cinco são mulheres. O que a sub-representação feminina na Casa Legislativa pode acarretar para a sociedade? Por que é importante ter mais mulheres em espaços de poder?

Joana Darc – Hoje, nós temos apenas 5 mulheres ocupando o parlamento estadual, e defendo a importância desse número e espero que futuramente tenhamos mais mulheres na Aleam. É essencial que haja mais ocupação feminina no espaço político estadual, um lugar que por gerações foi dominado por homens. É necessário que as deputadas estejam unidas no parlamento para melhorar a vida de todas as mulheres do Amazonas. A representatividade feminina é muito importante, pois existem muitas causas para defender dentro de um parlamento, por exemplo, a menina Joaninha não tinha uma representatividade animal na política, mas, hoje, eu sou essa representatividade para as mulheres que defendem a causa animal, sou a voz delas aqui.

Em Tempo – Por fim, quais são seus planos nos próximos quatro anos como deputada estadual? Quais projetos pretende apresentar?

Joana Darc – Acredito que o projeto principal é a inauguração do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, meu sonho antigo de protetora da causa animal. Vou continuar fiscalizando as castrações nos bairros da Capital do Estado, por meio dos Castramóveis, Neste mandato, defendo a criação do primeiro Castramóvel Fluvial do Mundo, que percorrerá comunidades ribeirinhas, com o objetivo de levar castração para os animais de cidades do interior. Além disso, segurança para os pets, o foco principal será a criação da Delegacia Especializada contra crimes de maus-tratos aos animais, uma proposta que apresentei no início deste ano.

E meu mandato não se limita somente à causa animal. Por meio de requerimento, pretendo levar o Ônibus do Idoso, um fruto do nosso trabalho, para os bairros de Manaus e minha expectativa é que o serviço itinerante consiga atender o máximo de bairros possíveis ainda em 2023. Em 2022, fui madrinha da Parada LGBTQIA+ e defendo a criação da 1ª Casa da Diversidade do Amazonas, uma casa que será mantida por recursos de emendas parlamentares e exercida pelo Poder executivo, para abrigar as vítimas de violência, dando suporte, respeito e dignidade a todos que precisarem desse serviço.

Nesse ano, apresentei um PL que prevê a prioridade na matrícula de filho(s) de mulheres vítimas de violência doméstica em creches, na unidade mais próxima a sua residência.

