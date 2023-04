Chacina: pai, filhos e funcionário são mortos a tiros dentro de casa

Uma chacina em uma pequena cidade no sul do Piauí no último domingo (23) chocou os moradores da região. Quatro pessoas foram mortas a tiros por dois criminosos, sendo três da mesma família: o pai, dois filhos e um funcionário. Outras duas pessoas sobreviveram ao ataque.

As vítimas da mesma família eram naturais do Rio Grande do Sul e estavam em Baixa Grande do Ribeiro a trabalho. O funcionário nasceu no Maranhão.

A polícia não descarta nenhuma hipótese e já tem possíveis autores do crime. A participação de outros bandidos também é levantada. A investigação corre em sigilo para não prejudicar o andamento da apuração.

Os suspeitos foram relatados à polícia dois sobreviventes da chacina. Segundo essas testemunhas, os homens chegaram encapuzados e pularam o muro da casa. Os sobreviventes, que também eram gaúchos, conseguiram fugir e acionaram a polícia. Eles estão sob proteção policial.

*Com informações do SBT News

