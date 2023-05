“A Pequena Sereia” ganha live-action e estreia em cinema de Manaus

Manaus(AM)- O clássico desenho da Disney chega às telas do cinema novamente, mas, dessa vez, em uma nova versão em live-action. O filme tem estreia marcada para o dia 25 de maio no Cine Araújo, nas sala Multiplex do Shopping Manaus ViaNorte. O live-action tem direção de Rob Marshall e elenco composto pela cantora Halle Bailey, que dará vida a Ariel, Jonah Hauer-King como príncipe Eric. Melissa McCarthy e Javier Bardem também compõem o elenco para ajudar a magia acontecer.

A trama acompanha a princesa sereia que está entediada com a vida no fundo mar e tem o desejo de conhecer a terra. Porém, sua aventura entre humanos é proibida por seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem). Em um dia em que decide escapar das regras do seu pai, Ariel conhece Eric e acaba se apaixonando pelo jovem príncipe. O que eles não esperavam é que o romance só poderia continuar se a pequena sereia fizesse um acordo com a bruxa do mar, Ursula (Melissa McCarthy), trocando sua voz por pernas para viver na superfície. Porém, o acordo pode destruir o reino de Tritão.

O filme tem duração de 2h15 e a pré-venda dos ingressos está disponível a partir do dia 11 de maio, no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

Sobre a empresa

Fundada em 1926, a Cinematográfica Araújo é dirigida pela família Araújo. Com sede em Botucatu-SP, vem ao longo dos anos, trazendo a magia do cinema para várias cidades brasileiras.

Hoje, a Empresa Cinematográfica Araújo tem cinemas distribuídos em dez estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas), atuando em 26 cidades com 28 cinemas e conta com 154 salas e está em pleno processo de expansão.

Foi responsável por inaugurar modernas salas no estilo Max Screen, Multiplex Stadium e 3D. Investe em conforto e qualidade na bombonière, trazendo aos seus clientes, produtos de boa qualidade como: pipoca importada de diferentes tamanhos e várias opções de refrigerantes.

