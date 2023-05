CGEE/MCTI realiza evento sobre soluções inovadoras para o futuro das cidades

O debate, organizado pela organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, conta com a parceria do Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e o apoio de instituições como o Instituto de Nacional Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Uma ferramenta que traz soluções inovadoras, de forma gratuita, para os gestores públicos municipais alcançarem os objetivos de desenvolvimento urbano sustentável. Essa é a proposta do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis (Oics), iniciativa desenvolvida pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Para capacitar o público-alvo desse projeto, será realizado, de 16 a 18 de maio, na sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus (AM), o encontro “Soluções Inovadoras para o futuro das cidades”. Para quem não pode participar, o evento será transmitido pelo Youtube do CGEE.

O debate contará com a presença de autoridades como o secretário nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, Carlos Roberto Queiroz Tome Junior e do prefeito de Manaus, David Almeida. Participam, ainda, o diretor-presidente do CGEE, Fernando Rizzo; o diretor do Centro, Ary Mergulhão Filho; o diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Seppe/MCTI), Osvaldo Moraes; a diretora-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Antônia Maria Ramos Franco Pereira; entre outros.

A programação é uma iniciativa do Oics e do Programa Cidades Sustentáveis (PCS), no âmbito do projeto CITinova – Planejamento Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis, do MCTI. O encontro tem como objetivos apresentar, exercitar e capacitar gestores públicos no uso das funcionalidades do observatório, promovendo a plataforma como uma ferramenta para esses administradores. O evento é direcionado para os responsáveis pela gestão em áreas como cidades; meio ambiente; e ciência, tecnologia e inovação.

Os participantes terão acesso a cinco painéis, que promoverão o diálogo entre experiências exitosas de municípios brasileiros, conhecimento científico e caminhos criados por entidades municipalistas, moderados por instituições de referência. Serão divulgados os cases de cidades como Fortaleza (CE), Itaúna (MG), Serra Talhada (PE), Teresina (PI), Macapá (AP) e Niterói (RJ).

Nessa parte da programação, serão abordados os seguintes temas: Adaptação a mudanças climáticas e atenção a desastres; Cocriando cidades sustentáveis: visões para o futuro urbano; Soluções Inovadoras para Cidades Sustentáveis; e Ciência para o desenvolvimento sustentável. Um outro painel abordará o tema “Financiamento para cidades sustentáveis”, com o lançamento do Guia de gestão orçamentária e financiamento municipal, organizado pelo Programa Cidades Sustentáveis. Além disso, serão realizadas oficinas sobre os tópicos: Soluções sustentáveis e instrumentos de apoio ao planejamento urbano; Ranqueamento de soluções inovadoras para a região Norte; e Aplicação da lente climática no ordenamento territorial.



Oics



O Oics atua há cinco anos, de forma colaborativa, para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável nas cidades brasileiras, apoiando em diversas frentes a tomada de decisão com base em evidências. A iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto CITinova – Planejamento Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis. Para conhecer o observatório, acesse este link.



Com financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês), o CITinova é um projeto multilateral realizado pelo MCTI, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e executado em parceria com a Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries) e Porto Digital, o CGEE, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema/DF). Informações sobre o CITinova podem ser acessadas neste link.



Serviço:

Encontro “Soluções Inovadoras para o futuro das cidades”

Onde: Avenida André Araújo, Manaus (AM), Sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)

Quando: 16 a 18 de maio

Link de inscrição: https://encurtador.com.br/joIY4