Semana do MEI oferece capacitação gratuita em Manaus, no interior e em formato virtual

Manaus(AM)- Entre os dias 22 e 26 de maio, os empreendedores do Amazonas terão acesso à maior programação de capacitação para desenvolver seus negócios em 2023. É a Semana do MEI (microempreendedor individual), que vai oferecer oficinas, palestras e orientações gratuitas em atividades online e presencial, envolvendo oito pontos em Manaus e também nos escritórios do Sebrae no interior. As informações estão disponíveis na página www.sebrae.com.br/semanadomei.

Com o tema ‘Oportunidades para quem quer empreender’, a Semana do MEI pretende reunir aqueles que fazem a economia girar. De acordo com os dados do Sebrae, só no primeiro semestre de 2022, os pequenos negócios geraram 81% de novos empregos no Amazonas. O que credencia a categoria como um motor econômico forte no estado.

Na programação, o destaque fica para a abertura oficial da semana, que será dia (23/5), a partir das 14h, no Clube do Trabalhador do Sesi. A grande atração do dia fica por conta da MasterClass “Produtividade digital: Obtendo mais resultados nas redes sociais”, que será ministrada pelo especialista em redes sociais Juliano Kimura.

Na programação de abertura, no Sesi, o empreendedor terá acesso a atendimento empresarial, de finanças, e marketing, além de acesso a estandes de bancos e empresas. As palestras têm início às 16h, com tudo sobre “o futuro da experiência do cliente”. Em seguida, os participantes se informam sobre “Como se tornar um MEI de sucesso”.

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicred) promoverá palestra sobre como o cooperativismo pode mudar a sua vida financeira. Após a abertura oficial, às 18h30, o professor PHD do MBA de Empreendedorismo e Novos Negócios na Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Maróstica, falará sobre vendas em alta performance.

Presencial e online

Além da abertura no Sesi, a Semana do MEI terá outros pontos de capacitação por Manaus: na sede do Sebrae, no Centro, e nos pontos de atendimento do Sistema no Aleixo, shoppings São José e Vianorte, além da Rymo e nas unidades do Senac no Centro e na Cidade Nova. Da formalização, passando pelo planejamento, controle financeiro e estratégias de marketing, os cursos reunirão conteúdo para desenvolver a habilidade empreendedora e aprimorar a tomada de decisão.

No interior, o atendimento personalizado será direcionado às micro e pequenas empresas de Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Tefé, Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Juruá, Japurá, Uarini e Jutaí.

Além da capital e do interior, as oficinais também estarão acessíveis online.

Especialistas do Sebrae em economia, gestão e marketing, além de profissionais convidados compartilharão o que há de mais atualizado em ferramentas, estratégias e conhecimentos gerais para impulsionar negócios.

A Semana do MEI é uma realização do Sebrae com patrocínio da Sicred. O evento conta com a parceria do Shoping Vianorte, Uniasselvi, Instituto Cosmos, Shopping São José, Rymo, Senac e Fecomércio.

*Com informações da assessoria

