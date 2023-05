Lista de convocados para o Fies encerra nesta quinta-feira

Nomes da lista de espera foram divulgados no mês de março no site da instituição

Brasília – O prazo para convocação de candidatos para vagas ofertadas no primeiro semestre de 2023 por meio da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerra nesta quinta-feira, 18 de maio.

Para saber se foi convocado, o candidato deve consultar periodicamente a página do Fies por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista com os estudantes pré-selecionados foi divulgada em março deste ano, na etapa atual o Fies têm até três dias úteis após a data da convocação para complementar a inscrição na página do Fies.

Próximas etapas

Após a etapa de complementação da inscrição, é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição, realizada na página do Fies. O procedimento de validar as informações deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Cabe à instituição de ensino informar ao estudante sobre o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, se em formato físico ou digital.

*Com informações do Ministério da Educação.

