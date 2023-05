Influenciadora Luanne Jardim é morta em tentativa de assalto

A influenciadora digital Luanne Murta Jardim Martins, de 30 anos, foi morta na noite de domingo (21) durante uma tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava de carro com o marido quando foi abordada por criminosos, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção a Avenida Brasil.

A influencer teria reagido e acabou levando um tiro que atingiu o ombro e o coração. Ela foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, mas chegou morta à unidade.

Luanne ficou conhecida após perder 50 quilos em seis meses. Ela utilizava a sua experiência de vida para motivar outras mulheres a perderem peso de forma saudável e era seguida por mais de 305 mil pessoas no Instagram e 11,2 mil no TikTok.

Nesta 2ª feira (22.mai), o marido de Luanne, João Farche, utilizou a conta da esposa para agradecer as mensagens de apoio e diz estar abalado. Segundo Farche, o filho do casal também estava no carro e teve ferimentos leves, causado pelos estilhaços do vidro.

Com a mensagem ‘Nós te amamos’, ele publicou o que seria a última foto tirada por Luanne com a família.

*Com informações do SBT Notícias

