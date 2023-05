Influenciadora Flávia Big Big morre aos 26 anos em Natal

A influenciadora Flávia Big Big morreu aos 26 anos, na madrugada desta segunda-feira (7), em Natal, no Rio Grande do Norte.

Ela ficou conhecida por fazer vídeos de dancinhas divertidas e memes nas redes sociais. E tinha mais 250 mil seguidores no Instagram.

Flávia enfrentava um linfoma – tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Ela descobriu que estava doente em março e foi internada no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde de abril, quando passou por um procedimento cirúrgico no coração.

Nas redes sociais, Fabíola Gomes, irmã da influenciadora, deu a notícia nos stories do Instagram “O sofrimento da nossa Big acabou. Ela agora está com papai do céu”.

Os fã clubes de Flávia também postaram stories em luto à influenciadora, lamentando a partida.

Leia também

‘Cheirinho original’: influencer lança vela com aroma da própria vagina